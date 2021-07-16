Новогоднюю елку-взятку получил замначальника сибирской полиции за свою благосклонность

Судить будут бывшего замначальника территориального отдела полиции по городу Обь.

«В декабре 2020 года к обвиняемому обратился гражданин с целью осуществления незаконной предпринимательской деятельности и последующего общего покровительства со стороны должностного лица», — рассказали в ведомстве.

Полицейского задержали 3 января при передаче новогодней елки и 33 тыс. рублей.

Борец за общественную безопасность признал вину частично, на время следствия ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Новосибирске осудили бывшего начальника райотдела полиции, бравшего хинкали и салат из огурцов в качестве взятки.