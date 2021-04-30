Экс-глава новосибирского отдела СК признался во взятках за слив «тайны следствия»

В Новосибирске начался суд над бывшим руководителем межрайонного отдела Следственного комитета Юрием Лущенковым, сообщает « Коммерсант Сибирь ».

Напомним, в январе 2020 года в Новосибирске задержали Лущенкова и двух адвокатов во время передачи взятки.

Адвокаты рассчитывали получить сведения о собранных доказательствах по одному из уголовных дел. А это — нарушение тайны следствия.

«Общая сумма взяток составляет более 2 млн рублей. В обмен на смягчение наказания Лущенков полностью признал вину, добровольно выдал деньги, которые он получил в качестве взяток, и дал показания на адвокатов», — отмечает издание.

60-летний экс-руководитель Заельцовского межрайонного отдела СК согласился поделиться информацией по делу подпольного казино. Изначально разовую услугу он оценил в 500 тыс. рублей.

После предоставлял и другую информацию уже по другому уголовному делу, которое находилось в производстве возглавляемого им отдела.

Казино. СС0

Под видом изучения дела Лущенков забирал у подчиненных документы, копировал и передавал заказчику — заключения экспертиз и протоколы допроса свидетелей, включая засекреченных.

Кроме того, помог нотариусу оформить доверенность, с помощью которой удалось быстро продать подлежащее аресту имущество фигуранта уголовного дела.

Следователя задержали в офисе адвокатского бюро при получении очередного «гонорара».

По просьбе Лущенкова судебный процесс проходит по упрощенной процедуре — без исследования доказательств и допроса свидетелей.

Ранее в Красноярске в суд направили дело экс-главу регионального ПФР — будут судить за растрату, взятки, хищение и 100-миллионный ущерб.