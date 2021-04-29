Экс-главу сибирского отделения ПФР будут судить за растрату, взятки, хищение и 100-миллионный ущерб

В Красноярском крае утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя реготделения ПФР Дениса Майбороды, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, Майбороду арестовали в январе 2020 года. Следствие привлек аукцион на приобретение двух зданий в Красноярске, при котором определенной компании обеспечили победу.

«Прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу <…> Управляющий обвиняется в совершении четырех преступлений», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, в 2015 и 2017 годах Майборода при пособничестве своего заместителя совершил растрату денежных средств ПФР при заключении госконтрактов на приобретение нежилых помещений по завышенной стоимости.

Государству причинили ущерб на общую сумму более 100 млн рублей. Кроме того, обвиняемый получил взятки в размере более 18 млн рублей от представителей коммерческих организаций.

«Начальная цена контракта составила более 130 млн рублей. Однако экспертиза установила, что реальная стоимость объектов примерно в 2,5 раза меньше и составляет 54 млн рублей. Таким образом, более 70 млн рублей были похищены», — ранее сообщили в СК, как в красноярском ПФР приобретали два здания.

Накануне российские коммунисты выступили за ликвидацию ПФР и возврат прежнего пенсионного возраста.