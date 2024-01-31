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Происшествия

В Новосибирске на крупной взятке поймали следователя и адвокатов

Один из руководителей межрайонного следственного отдела и два адвоката Новосибирской области были задержаны в ходе спецоперации сотрудников ФСБ и следкома. Как сообщает «Интерфакс», речь идет о передаче взятки в размере 1,5 млн рублей.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
мвд.рф

По данному факту глава Следкома РФ по Новосибирской области Андрей Лелеко возбудил уголовное дело.

По предварительным данным, адвокаты, передавая деньги следователю, рассчитывали получить сведения о собранных доказательствах по одному из уголовных дел. А это — как минимум нарушение тайны следствия. А как максимум — уголовное дело по статьям 290 ч. 5 «получение взятки в крупном размере» и 291.1 «посредничество во взяточничестве».

Как пишет «Коммерсантъ», главным фигурантом дела является руководитель Заельцовского межрайонного отдела СКР полковник юстиции Юрий Лущенков. В Следкоме он работает с 2007 года, со дня образования ведомства. До этого служил в прокуратуре Центрального района Новосибирска.

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