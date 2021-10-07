Экс-главе МВД Калмыкии предложили должность губернатора Чукотки за 4 млн долларов

В Москве задержали троих россиян, пытавшихся за 4 млн долларов продать должность губернатора Чукотки, сообщает Mash .

Жизнь в Анадыре, столице Чукотки.

Предложение возглавить Чукотку поступило экс-главе МВД Калмыкии, 61-летнему генерал-майору в отставке Тимофею Сасыкову.

В сентябре с мужчиной связались несколько неизвестных и представились сотрудниками ФСБ.

«Заявили, что за 4 млн долларов Сасыков может возглавить Чукотский автономный округ. Говорили, что деньги нужны для принятия верного решения наверху», — отмечает Telegram-канал.

Сразу после этого генерал-майор связался с настоящими сотрудниками ФСБ, которые контролировали дальнейшие действия.

6 октября Сасыков встретился с мужчинами на Лубянском проезде, сел в машину и передал 1 млн долларов, из которых только 30 тысяч были настоящие.

Дальше к сделке подключились силовики, которые на месте задержали троих подельников.

СК возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере, «продавцам» грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщили про замминистра образования из Якутии, которая заплатила мошенникам 600 тыс. рублей за старт карьеры в Москве.