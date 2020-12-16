Экс-главу сибирского МЧС в третий раз осудили за коррупцию

Напомним, Бегуна задержали при получении взятки в июне 2018 года — вымогал деньги у подконтрольных местному МЧС коммерческих организаций.
Через два месяца президент России Владимир Путин отправил в отставку главу томского МЧС.
Летом 2019 года Бегуна осудили на 7 лет колонии строгого режима со штрафом в 900 тыс. рублей. Кроме того, его лишили генеральского звания.
«Его признали виновным в том, что после пожара в ТРЦ „Зимней вишне“ в Кемерове он „обложил данью“ местных предпринимателей», — сообщали ранее.
В январе 2020 года рассказали о втором деле: две частных охранных организации незаконно получили лицензии на тушение пожаров, благодаря чему смогли заключить договоры с ТРЦ и летними лагерями.
Третье дело, приговор по которому Бегуну зачитали накануне, также касается превышения должностных полномочий.
«В 2017 году дал подчиненным незаконное указание о выдаче лицензии на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры юридическому лицу, которое принадлежит его знакомому. При этом данная организация не соответствовала лицензионным требованиям, поскольку не имела ни пожарного депо, ни пожарной техники, ни обученных пожарных», — рассказали в прокуратуре.
По совокупности с ранее вынесенными приговорами Бегуну назначили 7 лет и 2 месяца со штрафом в 715 тыс. рублей.
Ранее сообщали про главного юриста забайкальского МЧС, который хранил полкило наркотиков и 14 граммов растений.