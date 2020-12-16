Экс-главу сибирского МЧС в третий раз осудили за коррупцию

В Томске дважды осужденного экс-главу регионального МЧС Михаила Бегуна осудили по третьему делу, сообщает областная прокуратура.

Напомним, Бегуна задержали при получении взятки в июне 2018 года — вымогал деньги у подконтрольных местному МЧС коммерческих организаций.

Через два месяца президент России Владимир Путин отправил в отставку главу томского МЧС.

Летом 2019 года Бегуна осудили на 7 лет колонии строгого режима со штрафом в 900 тыс. рублей. Кроме того, его лишили генеральского звания.

«Его признали виновным в том, что после пожара в ТРЦ „Зимней вишне“ в Кемерове он „обложил данью“ местных предпринимателей», — сообщали ранее.

В январе 2020 года рассказали о втором деле: две частных охранных организации незаконно получили лицензии на тушение пожаров, благодаря чему смогли заключить договоры с ТРЦ и летними лагерями.

Акция памяти в честь погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Барнаул , 28 марта 2018 года. altapress.ru

Третье дело, приговор по которому Бегуну зачитали накануне, также касается превышения должностных полномочий.

«В 2017 году дал подчиненным незаконное указание о выдаче лицензии на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры юридическому лицу, которое принадлежит его знакомому. При этом данная организация не соответствовала лицензионным требованиям, поскольку не имела ни пожарного депо, ни пожарной техники, ни обученных пожарных», — рассказали в прокуратуре.

По совокупности с ранее вынесенными приговорами Бегуну назначили 7 лет и 2 месяца со штрафом в 715 тыс. рублей.

Ранее сообщали про главного юриста забайкальского МЧС, который хранил полкило наркотиков и 14 граммов растений.