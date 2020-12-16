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Жизнь

Экс-главу сибирского МЧС в третий раз осудили за коррупцию

В Томске дважды осужденного экс-главу регионального МЧС Михаила Бегуна осудили по третьему делу, сообщает областная прокуратура.

Бывший глава ГУ МЧС по Томской области Михаил Бегун.
Бывший глава ГУ МЧС по Томской области Михаил Бегун.
old.70.mchs.ru.

Напомним, Бегуна задержали при получении взятки в июне 2018 года — вымогал деньги у подконтрольных местному МЧС коммерческих организаций.

Через два месяца президент России Владимир Путин отправил в отставку главу томского МЧС.

Летом 2019 года Бегуна осудили на 7 лет колонии строгого режима со штрафом в 900 тыс. рублей. Кроме того, его лишили генеральского звания.

«Его признали виновным в том, что после пожара в ТРЦ „Зимней вишне“ в Кемерове он „обложил данью“ местных предпринимателей», — сообщали ранее.

В январе 2020 года рассказали о втором деле: две частных охранных организации незаконно получили лицензии на тушение пожаров, благодаря чему смогли заключить договоры с ТРЦ и летними лагерями.

Акция памяти в честь погибших в ТЦ &quot;Зимняя вишня&quot; в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.
Акция памяти в честь погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.
altapress.ru

Третье дело, приговор по которому Бегуну зачитали накануне, также касается превышения должностных полномочий.

«В 2017 году дал подчиненным незаконное указание о выдаче лицензии на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры юридическому лицу, которое принадлежит его знакомому. При этом данная организация не соответствовала лицензионным требованиям, поскольку не имела ни пожарного депо, ни пожарной техники, ни обученных пожарных», — рассказали в прокуратуре.

По совокупности с ранее вынесенными приговорами Бегуну назначили 7 лет и 2 месяца со штрафом в 715 тыс. рублей.

Ранее сообщали про главного юриста забайкальского МЧС, который хранил полкило наркотиков и 14 граммов растений.

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