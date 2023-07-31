1 августа
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Жизнь

Экс-политик Ирина Хакамада рассказала о своей диете

Экс-политик Ирина Хакамада рассказала в соцсетях о своей диете.

Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/

Она призналась, что ест один раз в день ради фигуры уже много лет.

По ее словам, в обед надо дать организму все, что он хочет, пишет Газета.Ru. Вечером ей иногда хочется сладкого. И Хакамада позволяет себе съесть две конфеты. Однако вазочку с лакомством ставит подальше — чтобы лишний раз не ходить за сладостью.

Также она рассказала, что поздние ужины негативно сказались на ее организме — прибавляла в весе. Поэтому и решила отказаться от позднего приема пищи. Однако она призвала подписчиков бездумно не копироваться ее режим, который она несколько лет подбирала под себя.

Ну напомним, что Хакамада активно занимается спортом.

Ранее как есть пельмени и не толстеть, рассказала эксперт.

Порция - до 15 пельменей в день два раза в неделю. Размер изделия - средний.

Если человек ест пельмени в большом количестве, он способен сильно превысить норму потребления калорий.

Однако соблюдение умеренности позволяет наслаждаться любимым продуктом и не толстеть.

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