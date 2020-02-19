Экс-полицейский из дела Голунова признал вину и дал показания на начальство

Бывший полицейский Денис Коновалов, проходящий по делу журналиста Ивана Голунова, признал свою вину, сообщает « Интерфакс ».

Об этом рассказал адвокат Алексей Коврижкин. По его словам, бывший полицейский дал показания на своего начальника Игоря Ляховца.

«На прошлой неделе в ходе очной ставки моего подзащитного Ляховца и его бывшего подчиненного Коновалова полицейский заявил, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики», — сказал Коврижкин.

Сам Ляховец все обвинения отвергает. Однако следствие именно его считает организатором преступления.

Напомним, по делу арестованы пятеро полицейских — бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Западному округу Москвы Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и экс-заместитель начальника отдела Игорь Ляховец. Их начальник Андрей Щиров проходит по делу свидетелем.

Все они, кроме Уметбаева, отказались признать свою вину. Уметбаев признал вину частично — превысил полномочия, когда ударил Голунова.

Голунова задержали 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сообщалось, что у него нашли пакет с наркотическими веществами, также их обнаружили дома. По словам журналиста, наркотики подбросили.

Через несколько дней его отпустили, уголовное преследование прекратили. МВД и прокуратура официально принесли извинения.