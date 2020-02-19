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19 февраля
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Жизнь

Экс-полицейский из дела Голунова признал вину и дал показания на начальство

Бывший полицейский Денис Коновалов, проходящий по делу журналиста Ивана Голунова, признал свою вину, сообщает «Интерфакс».

Иван Голунов под арестом.
Иван Голунов под арестом.
Евгений Фельдман для «Медузы» (CC BY 4.0)

Об этом рассказал адвокат Алексей Коврижкин. По его словам, бывший полицейский дал показания на своего начальника Игоря Ляховца.

«На прошлой неделе в ходе очной ставки моего подзащитного Ляховца и его бывшего подчиненного Коновалова полицейский заявил, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики», — сказал Коврижкин.

Сам Ляховец все обвинения отвергает. Однако следствие именно его считает организатором преступления.

Напомним, по делу арестованы пятеро полицейских — бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Западному округу Москвы Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и экс-заместитель начальника отдела Игорь Ляховец. Их начальник Андрей Щиров проходит по делу свидетелем.

Все они, кроме Уметбаева, отказались признать свою вину. Уметбаев признал вину частично — превысил полномочия, когда ударил Голунова.

Голунова задержали 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сообщалось, что у него нашли пакет с наркотическими веществами, также их обнаружили дома. По словам журналиста, наркотики подбросили.

Через несколько дней его отпустили, уголовное преследование прекратили. МВД и прокуратура официально принесли извинения.

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