Экс-участницу Little Big обнаружили мертвой в квартире

Тело 39-летней Кастельянос обнаружили в ее квартире в Санкт-Петербурге. Женщину нашел волонтер, который вызвал полицию.

По предварительной информации, следов насильственных действий не выявлено — причина смерти не носит криминального характера.

«В последнее время певица жаловалась на боли в спине и почти не вставала», — отмечает Mash.

Как сообщил «Подъем» со ссылкой на продюсера группы Little Big, участники коллектива не в курсе случившегося.

Анна покинула группу в 2016 году, после этого она снималась в фильмах, играла в театрах, имела свой тату-салон.

Напомним, Little Big получила право представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2020», однако мероприятие отменили из-за коронавируса.