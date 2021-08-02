Экс-управделами администрации Алтайского края уволился из «Сибсоцбанка»

Бывший управляющий делами губернатора Алтайского края Алексей Белобородов уволился с должности в «Сибсоцбанке» и может покинуть регион, сообщили источники « Толка ».

Якобы Белобородов написал заявление об уходе по собственному желанию и со 2 августа официально не работает.

По данным издания, увольнение связано со сменой места жительства. Вероятно, что бывший чиновник получил работу в другом регионе.

Как сообщалось ранее, Алексей Белобородов устроился в банк руководителем ремонтно-эксплуатационной службы.

Более 99% уставного капитала «Сибцосцбанка» принадлежит правительству Алтайского края.

В начале года Белобородов освободился из колонии. Его осудили за получение взятки и растрату денежных средств во времена губернаторства Александра Карлина.