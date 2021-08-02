Экс-управделами администрации Алтайского края уволился из «Сибсоцбанка»

Якобы Белобородов написал заявление об уходе по собственному желанию и со 2 августа официально не работает.
По данным издания, увольнение связано со сменой места жительства. Вероятно, что бывший чиновник получил работу в другом регионе.
Как сообщалось ранее, Алексей Белобородов устроился в банк руководителем ремонтно-эксплуатационной службы.
Более 99% уставного капитала «Сибцосцбанка» принадлежит правительству Алтайского края.
В начале года Белобородов освободился из колонии. Его осудили за получение взятки и растрату денежных средств во времена губернаторства Александра Карлина.