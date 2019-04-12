Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 апреля 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Эксперт: лес в Сибири закончится через 15 лет

Директор красноярского Института леса Сибирского отделения РАН Александр Онучин уверен, что запасов древесины в Сибири хватит только на 15 лет, пишет «Интерфакс». Это в том случае, если темпы добычи останутся на сегодняшнем уровне.

Вырубка леса возле "Трассы здоровья"
Вырубка леса возле "Трассы здоровья"
Олеся Роженцова, altapress.ru

Грядущий дефицит леса эксперт назвал одной из важнейших проблем. Это связано с тем, что растет число лесных пожаров, распространяются насекомые-вредители, а также идут нерациональные вырубки.

«Многие не понимают, что он грядет, и уже тех запасов, которые были здесь 50−70 лет назад, когда сюда пришла лесная промышленность, не будет. Леса уже не хватает сейчас. Я думаю, что лет на 15 может еще хватить лесных ресурсов», — заявил Онучин.

Сибирские леса вносят один из главных вкладов в регуляцию углерода на Земле, поскольку, фактически, консервируют его в почве, добавил ученый.

В начале 2019 года сообщалось, что площадь ленточных боров в Алтайском крае не сократилась, а выросла вдвое за последние 100 лет. Уже в этом году на Алтае планируют ввести новый норматив на вырубку леса в ленточных борах.

9 апреля стало известно, что минприроды РФ зарегистрировало Алтае-Новосибирский лесной район, особую лесную зону.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость