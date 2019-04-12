Эксперт: лес в Сибири закончится через 15 лет

Директор красноярского Института леса Сибирского отделения РАН Александр Онучин уверен, что запасов древесины в Сибири хватит только на 15 лет, пишет «Интерфакс». Это в том случае, если темпы добычи останутся на сегодняшнем уровне.

Грядущий дефицит леса эксперт назвал одной из важнейших проблем. Это связано с тем, что растет число лесных пожаров, распространяются насекомые-вредители, а также идут нерациональные вырубки.

«Многие не понимают, что он грядет, и уже тех запасов, которые были здесь 50−70 лет назад, когда сюда пришла лесная промышленность, не будет. Леса уже не хватает сейчас. Я думаю, что лет на 15 может еще хватить лесных ресурсов», — заявил Онучин.

Сибирские леса вносят один из главных вкладов в регуляцию углерода на Земле, поскольку, фактически, консервируют его в почве, добавил ученый.

В начале 2019 года сообщалось, что площадь ленточных боров в Алтайском крае не сократилась, а выросла вдвое за последние 100 лет. Уже в этом году на Алтае планируют ввести новый норматив на вырубку леса в ленточных борах.

9 апреля стало известно, что минприроды РФ зарегистрировало Алтае-Новосибирский лесной район, особую лесную зону.