В Минздраве назвали число половых партнеров у россиян до брака

В среднем в России женщины до вступления в брак имеют 1−2 половых партнера, мужчины — 6−8. Об этом РИА «Новости» заявил главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

«Если у женщин до брака в среднем 1−2 половых партнера, то у мужчин 6−8», — сказал Аполихин журналистам, подчеркнув, что от сексуального «дебюта» до вступления в брак обычно проходит более 10 лет.

Специалист Минздрава подчеркнул, что частая смена партнеров приводит к заражению инфекциями, передающимися половым путем, что в свою очередь способно вызывать различные заболевания, в том числе бесплодие.

Ранее социологи установили идеальное количество сексуальных партнеров. Исследование показало, что большинство мужчин и женщин хотят, чтобы у второй половинки до них было не более двух партнеров. Поэтому идеальное число — три.