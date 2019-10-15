Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Минздраве назвали число половых партнеров у россиян до брака

В среднем в России женщины до вступления в брак имеют 1−2 половых партнера, мужчины — 6−8. Об этом РИА «Новости» заявил главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

Секс, объятия, любовь, пара.
Секс, объятия, любовь, пара.
СС0

«Если у женщин до брака в среднем 1−2 половых партнера, то у мужчин 6−8», — сказал Аполихин журналистам, подчеркнув, что от сексуального «дебюта» до вступления в брак обычно проходит более 10 лет.

Специалист Минздрава подчеркнул, что частая смена партнеров приводит к заражению инфекциями, передающимися половым путем, что в свою очередь способно вызывать различные заболевания, в том числе бесплодие.

Ранее социологи установили идеальное количество сексуальных партнеров. Исследование показало, что большинство мужчин и женщин хотят, чтобы у второй половинки до них было не более двух партнеров. Поэтому идеальное число — три.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость