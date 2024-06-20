По возможности держать ноутбук подключённым к сети. Заряд в 0% может серьёзно повредить батарею.

Не злоупотреблять спящим режимом. Его можно активировать на короткое время, например во время обеда или на ночь.

Не перекрывать вентиляцию, иначе техника будет перегреваться. Для этого эксперт советует работать за столом или на подставке, но не на кровати, подушке или коленях.

Регулярно чистить ноутбук специальными салфетками, ватными палочками или баллоном со сжатым газом.

Не держать рядом с ноутбуком воду, кофе и прочие жидкости.