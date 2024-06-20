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Жизнь

Эксперт рассказал, как правильно пользоваться ноутбуком

Техноэксперт так же рассказал, что ноутбук нельзя отключать от сети без необходимости. О правильном пользовании техникой сообщили в «Секрет фирмы».

Работа за ноутбуком.
Работа за ноутбуком.
Фото: ru.freepik.com, автор yanalya.

Как правильно пользоваться ноутбуком

  • По возможности держать ноутбук подключённым к сети. Заряд в 0% может серьёзно повредить батарею.

  • Не злоупотреблять спящим режимом. Его можно активировать на короткое время, например во время обеда или на ночь.

  • Не перекрывать вентиляцию, иначе техника будет перегреваться. Для этого эксперт советует работать за столом или на подставке, но не на кровати, подушке или коленях.

  • Регулярно чистить ноутбук специальными салфетками, ватными палочками или баллоном со сжатым газом.

  • Не держать рядом с ноутбуком воду, кофе и прочие жидкости.

  • Не ставить рядом электроприборы — они создают магнитное поле.

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