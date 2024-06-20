Как правильно пользоваться ноутбуком
-
По возможности держать ноутбук подключённым к сети. Заряд в 0% может серьёзно повредить батарею.
-
Не злоупотреблять спящим режимом. Его можно активировать на короткое время, например во время обеда или на ночь.
-
Не перекрывать вентиляцию, иначе техника будет перегреваться. Для этого эксперт советует работать за столом или на подставке, но не на кровати, подушке или коленях.
-
Регулярно чистить ноутбук специальными салфетками, ватными палочками или баллоном со сжатым газом.
-
Не держать рядом с ноутбуком воду, кофе и прочие жидкости.
-
Не ставить рядом электроприборы — они создают магнитное поле.
Ранее сообщалось о том, как правильно собрать аптечку в отпуск.
Самое важное - в нашем Telegram-канале