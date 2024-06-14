Отпуск может быть существенно омрачен проблемами со здоровьем. Даже самым здоровым людям необходимо предусмотреть такие неприятные моменты и собрать в дорогу аптечку. Информацию, о том, что непременно в ней должно быть, разместила Барнаульская больница скорой медицинской помощи №2 в Telegram-канале.

1. Антисептики

В первую очередь врачи советуют запастись антисептическими салфетками и гелями для рук. Для дезинфекции поверхностных повреждений кожи путешественнику понадобятся зеленка, йод или перекись водорода.

2. Антигистаминные препараты

Лето – период, связанный в повышенным риском аллергии, источниками которой становятся, прежде всего, цветущие растения, пищевые продукты и укусы насекомых. Врачи подчеркивают, что даже если в привычных широтах у вас никогда не было аллергии, она может появиться в экзотических странах, где растения и пища непривычны для нашего организма.

3. Средства от ожогов

Солнечные ожоги – одна из главных проблем лета. Их лечат нанесением на пострадавшую кожу стимуляторов регенерации эпидермальной ткани.

Наиболее широкой распространения для лечения ожогов получил дексапантенол. Он выпускается в форме мази, крема и аэрозоля.

Препарат оказывает не только регенерирующее, но и легкое противовоспалительное действие.

Аптечка Freepic

4. Препараты от укачивания

Если речь идет о воздушном или морском путешествии, укачивание способно омрачить отдых. Для предупреждения этой неприятности можнро взять с собой безрецептурный препарат дименгидринат. Его могут принимать как взрослые, так и дети в двух лет.

Именно дети наиболее подвержены укачиванию, поэтому этот препарат обязательно должен быть в детской аптечке.

5. Обезболивающие средства

При травмах мышц и суставов, нероедко сопровождающих активный отдых, уместно использование наружных лекарственных форм нестероидных противовоспалительных препаратов, выбор которых в аптеках достаточно широк.

Для купирования последствий ушибов, гематом и отеков можно использовать гели и мази на основе гепарина. Они оказывают антитромболитическое и умеренное противовоспалительное действие.

Специи. СС0

6. Желудочно-кишечные препараты

Отпуск, как правило, радует разнообразием блюд местных кухонь, часто с изобилием острых приправ.

Аптечку нужно укомплектовать энтеросорбентами (активированный уголь, энтеросгель, энтеродез, фильтрум), которые связывают в кишечнике и выводят вредные микробы и токсины.

7. Препараты от простуды

От простуды и лихорадки помогут препараты, содержащие парацетамол фенирамин, аскорбиновую кислоту.

Помимо этих важных составляющих аптечки, есть еще несколько моментов. Не забудьте взять в отпуск ножницы, пинцет, бинт, лейкопластырь (обычный и бактерицидный), градусник в футляре.

Не берите с собой сильнодействующие препараты, антибиотики, сильные снотворные, а также препараты, которыми никогда ранее не пользовались.

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