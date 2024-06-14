1. Антисептики
В первую очередь врачи советуют запастись антисептическими салфетками и гелями для рук. Для дезинфекции поверхностных повреждений кожи путешественнику понадобятся зеленка, йод или перекись водорода.
2. Антигистаминные препараты
Лето – период, связанный в повышенным риском аллергии, источниками которой становятся, прежде всего, цветущие растения, пищевые продукты и укусы насекомых. Врачи подчеркивают, что даже если в привычных широтах у вас никогда не было аллергии, она может появиться в экзотических странах, где растения и пища непривычны для нашего организма.
3. Средства от ожогов
Солнечные ожоги – одна из главных проблем лета. Их лечат нанесением на пострадавшую кожу стимуляторов регенерации эпидермальной ткани.
Наиболее широкой распространения для лечения ожогов получил дексапантенол. Он выпускается в форме мази, крема и аэрозоля.
Препарат оказывает не только регенерирующее, но и легкое противовоспалительное действие.
4. Препараты от укачивания
Если речь идет о воздушном или морском путешествии, укачивание способно омрачить отдых. Для предупреждения этой неприятности можнро взять с собой безрецептурный препарат дименгидринат. Его могут принимать как взрослые, так и дети в двух лет.
Именно дети наиболее подвержены укачиванию, поэтому этот препарат обязательно должен быть в детской аптечке.
5. Обезболивающие средства
При травмах мышц и суставов, нероедко сопровождающих активный отдых, уместно использование наружных лекарственных форм нестероидных противовоспалительных препаратов, выбор которых в аптеках достаточно широк.
Для купирования последствий ушибов, гематом и отеков можно использовать гели и мази на основе гепарина. Они оказывают антитромболитическое и умеренное противовоспалительное действие.
6. Желудочно-кишечные препараты
Отпуск, как правило, радует разнообразием блюд местных кухонь, часто с изобилием острых приправ.
Аптечку нужно укомплектовать энтеросорбентами (активированный уголь, энтеросгель, энтеродез, фильтрум), которые связывают в кишечнике и выводят вредные микробы и токсины.
7. Препараты от простуды
От простуды и лихорадки помогут препараты, содержащие парацетамол фенирамин, аскорбиновую кислоту.
Помимо этих важных составляющих аптечки, есть еще несколько моментов. Не забудьте взять в отпуск ножницы, пинцет, бинт, лейкопластырь (обычный и бактерицидный), градусник в футляре.
Не берите с собой сильнодействующие препараты, антибиотики, сильные снотворные, а также препараты, которыми никогда ранее не пользовались.
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