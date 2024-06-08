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Здоровье

Врачи назвали усиливающие запах пота продукты

В ходе беседы с радио Sputnik врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова упомянула о продуктах, которые могут влиять на запах пота, делая его более выраженным.

Как сообщила врач, некоторые продукты могут влиять на запах пота, делая его более выраженным. К ним относятся выдержанные сыры, специи, сладости и сладкие молочные продукты, такие как мороженое.

Павлова объяснила, что если с потом выделяется больше углеводов и к нему присоединяется бактериальная флора, то может появиться неприятный запах. Она отметила, что когда пот практически состоит из воды, микробам нечем питаться, но если в поте есть, например, сахар, это станет отличной пищей для бактерий.

Она также добавила, что горячие напитки, такие как чай, кофе или просто горячая вода, усиливают потоотделение в результате работы механизма терморегуляции. Павлова подчеркнула, что употребление напитков с добавлением малины, меда или имбиря может привести к еще большему потоотделению.

Диетолог также отметила, что лишний вес оказывает негативное влияние на состав пота. Это связано с тем, что людям с избыточным весом приходится прилагать больше усилий для перемещения, в результате чего они сильнее потеют.

Врач подчеркнула, что при резком и необъяснимом изменении запаха пота следует обратиться к врачу, так как это может быть признаком начинающегося заболевания.

Ранее сообщалось, что снизить уровень сахара и холестерина в крови может один популярный продукт.

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