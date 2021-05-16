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Жизнь

Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества в WhatsApp

На фоне изменений политики конфиденциальности мессенджера мошенники разработали новую схему обмана. Об этом рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров, сообщают «РИА Новости».

WhatsApp.
WhatsApp.
unsplash.com

Мошенники начали направлять пользователям письма с предупреждением о скором якобы платном использовании WhatsApp. Потерпевшим предлагают переслать эти сведения 10 контактам, причем стоимость одного СМС составит €0,01, указал эксперт. К таким сообщениям не нужно относиться серьезно.

— «Письма счастья» — ловушка для мозга. Это целенаправленная кампанию по дискредитации мессенджера, построенная на принципах сарафанного радио и «вирусного маркетинга», не более, — заметил Бедеров.

Измененные условия использования мессенджера теперь предусматривают обязательную передачу пользователями данных в рекламную систему социальной сети Facebook и его «семейство приложений» для анализа привычек и вкусов. 15 мая изменения вступили в силу.

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