Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества в WhatsApp

На фоне изменений политики конфиденциальности мессенджера мошенники разработали новую схему обмана. Об этом рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров, сообщают « РИА Новости ».

Мошенники начали направлять пользователям письма с предупреждением о скором якобы платном использовании WhatsApp. Потерпевшим предлагают переслать эти сведения 10 контактам, причем стоимость одного СМС составит €0,01, указал эксперт. К таким сообщениям не нужно относиться серьезно.

— «Письма счастья» — ловушка для мозга. Это целенаправленная кампанию по дискредитации мессенджера, построенная на принципах сарафанного радио и «вирусного маркетинга», не более, — заметил Бедеров.

Измененные условия использования мессенджера теперь предусматривают обязательную передачу пользователями данных в рекламную систему социальной сети Facebook и его «семейство приложений» для анализа привычек и вкусов. 15 мая изменения вступили в силу.