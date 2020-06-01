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1 июня 22°C
Жизнь

Эксперт рассказал, сколько можно есть мороженого

Кандидат медицинских наук отоларинголог Владимир Зайцев сообщил, что взрослый человек должен ограничиваться двумя порциями мороженого в неделю.

Владимир Путин покупает мороженое на авиасалоне МАКС.
Владимир Путин покупает мороженое на авиасалоне МАКС.
kremlin.ru

«Мороженое каждый день есть нельзя точно. Норма для взрослого человека — это два мороженых в неделю, при условии, что мы находимся не в условиях жаркого климата Крыма или Сочи», — цитирует врача ТАСС.

Мороженое может вызвать ряд заболеваний или обострение уже имеющихся.

«Мороженое может спровоцировать воспаление задней стенки глотки, фарингит — раз; вспышку ангины, если есть хронический тонзиллит у пациента, это два; если хронический тонзиллит есть, также могут воспалиться нёбные миндалины, и это может спровоцировать его обострение», — пояснил Зайцев.

Холодный десерт может спровоцировать воспаление ротоглотки, риносинусит, а также ларингит. Врач отметил, что в помещении с работающим кондиционером о мороженом следует забыть.

Отоларинголог посоветовал любителям мороженого отдавать предпочтение фруктовому льду, пишет News.ru. Кроме того, мороженое следует есть медленно, желательно с горячим напитком.

Ретрофургон с мороженым.
Ретрофургон с мороженым.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Мороженое с чаем будет менее вредным и станет отличной «тренировкой для горла», профилактикой заболеваний.

А вот другие эксперты не рекомендуют употреблять вместе с мороженым горячие напитки, так как это может нанести серьезный вред эмали зубов.

Не так давно новосибирская фабрика мороженого «Полярис» объявила о создании мороженого с гречкой. Производитель уверяет, что к внедрению гречневой крупы в рецептуру мороженого его подтолкнул «весенний ажиотаж» с гречкой. В итоге фабрика дополнила свою линейку продукции пломбиром с гречневым проделом.

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