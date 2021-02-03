Эксперты назвали зарплату, комфортную для уплаты ипотеки в Алтайском крае

Алтайский край попал в пятерку регионов с самыми низкими показателями рекомендованного дохода для обслуживания среднего ипотечного кредита. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Алтайский край возглавил список наиболее «ипотечных» регионов страны с наименьшим рекомендованным доходом семьи, комфортным для уплаты ипотеки. Эта сумма составила 47,7 тыс. рублей.

За год этот показатель упал на 6,4%.

В тройке также Челябинская (49,4 тыс. рублей) и Кемеровской (51,4 тыс. рублей) области.

Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода зафиксирован в Москве — 149,8 тыс. рублей.

В среднем по стране это 70,3 тыс. рублей.

Напомним, по итогам 11 месяцев 2020 года среднемесячная зарплата в Алтайском крае составила 29 057 рублей.

Ранее сообщалось, что в 2020 году рекордное число россиян рефинансировали ипотеку.