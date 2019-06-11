Эксперты развенчали миф о летнем солнцестоянии

Самый ранний восход солнца наступает вовсе не в день летнего солнцестояния, заявили эксперты в EarthSky.

Это же касается и самого позднего захода солнца.

Летнее солнцестояние происходит, когда наклон оси вращения Земли принимает наименьшее значение — 23,4 градуса.

В этот день кажется, что солнце словно застыло в зените и не движется. В России в этом году солнцестояние произойдет 21 июня в 13:07 мск.

На самом деле — считают эксперты — самый ранний восход солнца происходит в один из дней до солнцестояния, а самый поздний заход — после него. Конкретная дата зависит от широты, пишет mail.ru.

В частности, в Москве самый ранний восход наступит уже 14 июня — в 3:44. А заходить позже всего солнце будет с 22 по 28 июня — в 21:18.

Летнее солнцестояние (древнерусское название — солнцеворот) — самый длинный день в году, продолжительность которого составляет 17 часов и 33 минуты. Обычно этот день приходится на 21 июня, и только в високосные годы — на 20-е.

Различают зимнее и летнее солнцестояние.