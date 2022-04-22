22 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Эксперты спрогнозировали увеличение саранчи в Алтайском крае

В 2022 году в Алтайском крае возможно увеличение численности и вредоносности саранчовых. Об этом на международном совещании по теме рассказал зампред правительства края Александр Лукьянов.

Саранча.
Саранча.
CC0

В крае саранча заселяет в основном районы Кулундинской и Приалейской зон. Наибольшее распространение в последние годы наблюдается в Угловском, Михайловском, Ключевском районах.

«В 2022 году эксперты говорят о возможном увеличении численности и вредоносности насекомых в результате благоприятных условий перезимовки. При благоприятных метеоусловиях весенне-летнего периода могут возникать отдельные очаги с высокой численностью», — сообщил Лукьянов.

Мониторинг саранчовых вредителей по плану начнется в третьей декаде апреля- начале мая, в зависимости от погоды.

Планируется обработать от вредителя незначительную площадь — 0,4 тыс. гектаров в Угловском районе.

Также Александр Лукьянов подчеркнул, что на случай массового распространения саранчи в крае есть федеральный резерв препарата «Имидор» для обработки федеральных земель.

Также у фирм-поставщиков средств защиты растений есть специальные препараты.

В краевом бюджете зарезервировано 3,5 млн рублей на субсидирование химических обработок сельхозкультур.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость