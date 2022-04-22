Эксперты спрогнозировали увеличение саранчи в Алтайском крае

В 2022 году в Алтайском крае возможно увеличение численности и вредоносности саранчовых. Об этом на международном совещании по теме рассказал зампред правительства края Александр Лукьянов.

В крае саранча заселяет в основном районы Кулундинской и Приалейской зон. Наибольшее распространение в последние годы наблюдается в Угловском, Михайловском, Ключевском районах.

«В 2022 году эксперты говорят о возможном увеличении численности и вредоносности насекомых в результате благоприятных условий перезимовки. При благоприятных метеоусловиях весенне-летнего периода могут возникать отдельные очаги с высокой численностью», — сообщил Лукьянов.

Мониторинг саранчовых вредителей по плану начнется в третьей декаде апреля- начале мая, в зависимости от погоды.

Планируется обработать от вредителя незначительную площадь — 0,4 тыс. гектаров в Угловском районе.

Также Александр Лукьянов подчеркнул, что на случай массового распространения саранчи в крае есть федеральный резерв препарата «Имидор» для обработки федеральных земель.

Также у фирм-поставщиков средств защиты растений есть специальные препараты.

В краевом бюджете зарезервировано 3,5 млн рублей на субсидирование химических обработок сельхозкультур.