Экстрадированного совладельца «Зимней вишни» привезли в Кузбасс

Экс-главу компании-владельца ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, обвиняемого по делу о пожаре, в котором погибли 60 человек, привезли в Кемерово, сообщает РИА «Новости» .

Напомним, скрывавшегося от следствия Вишневского, бывшего главу компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей сгоревшим торговым центром, задержали в Польше в марте 2019 года.

Накануне предпринимателя этапировали из Калининграда в СИЗО Кемерово.

По версии следствия, бизнесмен в 2013—2014 годах дал 7 млн рублей начальнику региональной инспекции Госстройнадзора, чтобы не проводили проверок в здании ТРЦ, когда там шла полная реконструкция. В итоге компания получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Вишневский стал 15-м фигурантом масштабного уголовного дела о нарушениях, которые привели к произошедшей 25 марта 2018 года трагедии в торгово-развлекательном центре, унесшей жизни 60 человек, большинство из которых — дети.

Розыск бизнесмена осложнялся тем, что в Евросоюзе он имел собственность, зарубежные счета, был резидентом с правом законного пребывания. В 2016 году он покинул Россию и жил в Испании.

Ранее очевидец трагедии в «Зимней вишне» рассказал суду об ошибке пожарных.