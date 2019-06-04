Дикая Африка, иракский плен и пять лет в палатках: алтайский энтомолог рассказал, как объездил мир в поисках бабочек

Барнаульский энтомолог Роман Яковлев — исследователь с мировым именем. Он изучает насекомых больше 30 лет и за это время участвовал в десятках опасных экспедиций. За годы путешествий ученый прожил пять лет в палатках, был в иракской тюрьме и собрал коллекцию из 25 тысяч бабочек. В беседе с altapress.ru исследователь рассказал о своих открытиях и объяснил, что значит быть энтомологом в XXI веке.

Краткое содержание

Почему решил изучать именно насекомых

— Я полюбил энтомологию (науку о насекомых) еще в раннем детстве. Вместе с отцом читал много природоведческой литературы, тогда же проявился интерес к насекомым, к их коллекционированию.

Летом родители часто отдыхали в различных домах отдыха, и на природе я ловил бабочек, жуков, пополняя свою коллекцию. Помню, однажды дедушка сделал мне разборный сачок, с которым я и отправлялся на охоту.

Когда мне было 15 лет, познакомился с профессиональным энтомологом из Барнаула Юрием Перуновым, который ввел меня в курс дела и помог советами. Тогда было сложно найти специальные книги, не говоря уже об энтомологических булавках и другом оборудовании для сбора насекомых.

От психиатрии к профессиональному изучению бабочек

— Мои родители и все ближайшие родственники — врачи, они и настояли на том, чтобы я поступал в медицинский университет. Нисколько об этом не сожалею. После учебы пять лет работал детским психиатром, не переставая в свободное время заниматься энтомологией. Однако вскоре я понял, что хочу изучать насекомых профессионально, защитил кандидатскую диссертацию и стал работать в университете.

В Перу. Предоставлено Романом Яковлевым.

Я изучаю различных бабочек нашего региона, а специализируюсь на древоточцах, семействе ночных бабочек, в котором более тысячи видов. Во всем мире этих насекомых изучают всего два человека, я один из них. Другая исследовательница живет в Вашингтоне и занимается древоточцами Латинской Америки.

Исследовать именно этих насекомых мне посоветовал мой друг, энтомолог из Новосибирска Петр Устюжанин. За годы работы я описал около 300 новых видов, в основном из Африки. Также открыл 35 родов древоточцев. Удивительно, что три новых вида бабочек получилось найти в Европе, хотя казалось, что там уже все исследовано.

Чем занимается энтомолог

— В первую очередь я занимаюсь изучением материала, собранного в многочисленных экспедициях или хранящегося в музеях. Например, определяю, к какому биологическому виду относится найденная бабочка.

Поступает много обращений с просьбой помочь определить вид древоточцев. Многие из них вредят людям, в первую очередь страдают жители тропических регионов. Бабочки повреждают такие ценные культуры, как чай, кофе или какао, поэтому важно правильно бороться с вредителями. Поняв, что это за бабочка, можно выбрать нужные ядохимикаты или другие способы борьбы. Много энтомологов пишут из Индонезии, Индии, стран Ближнего Востока.

Роман Яковлев. Анна Зайкова , altapress.ru

Важный аспект работы энтомолога в наши дни — исследование ДНК. Сегодня даже по ножке насекомого можно точно определить вид, если он, конечно, есть в базе данных.

За годы работы я опубликовал около 200 статей (причем большинство в иностранной печати), несколько книг. Среди них «Бабочки Казахстана», «Бабочки Южной Сибири» и «Бабочки Монголии», выпущенные в Чехии. Также участвовал в создании Красных книг трех регионов. Это Алтайский край, Республика Алтай и Республика Хакасия.

Зачем нужно изучать бабочек

— Насекомые — мощный компонент биологического разнообразия. Многие виды являются хозяйственно важными, например, их используют в шелководстве. Также бабочки играют большую роль в опылении растений.

Бабочки. Анн Зайкова , altapress.ru

Есть виды, которые вредят людям, и не всегда ясно, как контролировать их численность. Например, уже много лет ученые изучают непарного шелкопряда: он постоянно наносит чудовищный урон лесам по всей Евразии.

Не стоит забывать, что насекомые — участники различных пищевых цепей. Резкое снижение их численности приведет к катастрофе среди птиц и земноводных.

Хотят ли студенты быть энтомологами

— Есть много ребят, которые увлечены энтомологией с детства, они приходят в университет и продолжают изучать насекомых. Эти люди знают, чем они хотят заниматься, с ними проще работать.

Студентам важно донести мысль о том, что мир не ограничивается Барнаулом, и показать на своем примере, что я живу в Алтайском крае, но объездил весь мир. Ребят нужно стимулировать, чтобы в них загоралась искра и они захотели заниматься наукой. Не секрет, что часто родители считают это чепухой и отговаривают своих чад от бесперспективного, по их мнению, занятия.

Читать далее В нашей сфере много разных объектов исследования: есть сельскохозяйственная энтомология, судебная и другие. Если студент готов трудиться, то может относительно быстро пройти путь от курсовой работы до докторской диссертации, сделав себе блестящую научную карьеру. Сейчас у меня великолепный научный коллектив — прекрасные аспиранты Александр Фомичев, Юрий Дьячков, которые уже практически подготовили свои кандидатские диссертации, есть несколько очень сильных студентов.

В Африке. Предоставлено Романом Яковлевым.

Как охотятся на бабочек

— Самый простой и хрестоматийный способ поймать бабочку — использовать сачок. Хороший стоит примерно 150 евро, и это не самая высокая цена, ведь используем профессиональную технику.

Не надо думать, что человек как сумасшедший бегает по поляне с выпученными глазами. У каждой экспедиции есть маршрут, которого мы придерживаемся. К тому же ты уже знаешь, у какого цветка или кустарника нужно остановиться, чтобы найти определенную бабочку. Мы очень сильно зависим от дождя и ветра, поэтому всегда надеемся на хорошую погоду.

Большинство бабочек — ночные, мы ловим их и в темное время суток, используя различные лампы. Например, ставится специальная палатка с белыми экранами по бокам. В Африке и вовсе использовали переделанный торговый павильон с непромокаемой крышей. Вешали одну лампу внутри, а три по бокам. Было забавно, когда в такой павильон во время грозы ударила молния. Благо никого не убило.

Читать далее Существуют различные светоловушки, но иногда внутрь попадают лишь части бабочек, потому что насекомых на подлете перехватывают летучие мыши. Ночные уловы дают серьезные результаты, хотя это достаточно изнурительно. В экспедиции постоянно недосыпаешь: в палатке долго не полежишь, потому что там очень душно. Остается только дремать в машине по дороге.

В Монголии. Предоставлено Романом Яковлевым. На плато Укок. Предоставлено Романом Яковлевым. В Монголии. Предоставлено Романом Яковлевым. В Африке. Предоставлено Романом Яковлевым. В Индии. Предоставлено Романом Яковлевым. В Индии. Предоставлено Романом Яковлевым. В Африке. Предоставлено Романом Яковлевым. На Дальнем Востоке. Предоставлено Романом Яковлевым. В Африке. Предоставлено Романом Яковлевым.

Бабочка Трампа и бабочки Яковлева

— Когда человек открывает новый вид, то может назвать его как угодно. Часто бабочкам присваивают имена известных людей или исследователей. Например, существуют насекомые, названные в честь художников. А есть бабочка с белым хохолком, которую один иранец назвал в честь Дональда Трампа, президента США. Есть даже насекомые, которые носят имя Муссолини и Гитлера.

Один из новых видов я назвал в честь нашего водителя Михаила Сидорова. Если бы не его профессионализм, то мы бы не добрались до нужного места в тяжелейшем маршруте в Западной Монголии, поэтому я и увековечил имя водителя в истории.

В честь меня названо одно растение, два вида жуков, один вид пауков и десяток бабочек. Это, конечно, очень приятно. Виды названные в честь меня имеют название yakovlevi — это и удивительный древоточец с острова Сокотра Meharia yakovlevi, жук Labidostomis yakovlevi и паук Berlandina yakovlevi из Монголии, растение-лапчатка Potentilla yakovlevi из Восточного Казахстана и другие.

В каких странах побывал Роман Яковлев

Сложно ли найти деньги для экспедиции

— Можно отправиться в экспедицию за свой счет, а можно попытаться получить грант. Деньги можно выиграть на конкурсной основе, и это всегда нестабильно: сегодня средства есть, а на следующий год их может и не быть. Все это постоянно держит в напряжении.

Нам было бы проще с базовым финансированием. Человек в науке должен чувствовать себя спокойно, а не сидеть каждый раз как на иголках.

Если хочешь отправиться в экспедицию, то нужную сумму можно и накопить. Например, поездка на Алтай на месяц для одного человека обойдется в 50 тысяч рублей, а экспедиция в Африку будет стоить 200 тысяч. У меня относительно скромные запросы и нет машины, но зато я объездил весь мир. Здесь ведь речь идет о приоритетах. Я из тех людей, которые будут ездить, даже если не станут давать гранты. Экспедиции у меня в крови, этого невозможно изменить, вот и стараюсь зарабатывать.

25 тысяч насекомых в одной комнате

— Моя коллекция бабочек — крупнейшая в Сибири, в ней около 25 тысяч насекомых. Я начал собирать ее с детства. Позднее обменивался бабочками с другими людьми, и коллекция увеличивалась.

Бабочки наколоты на булавки в коробках, которые стоят в шкафу, как книги. Коллекция занимает целую комнату, но все мужские хобби чего-то стоят, поэтому места не просто не жалко — надо расширяться. При правильном уходе насекомые могут храниться сотни лет.

Моя коллекция тематическая — это дневные бабочки России и стран Центральной Азии, а также древоточцы мировой фауны. Каких-то любимых групп нет.

Роман Яковлев. Анна Зайкова , altapress.ru

Сейчас в России настоящий бум любительской энтомологии, этим занимаются сотни людей. Они совершенно разные: начиная от грузчика, который отправляется на природу в пригород в редкие выходные, заканчивая олигархами, скупающими целые коллекции и организующими экспедиции в тропические регионы. Я общаюсь со многими коллекционерами, иногда обмениваюсь бабочками с ними, часто посещаю коллег, помогаю им разбирать их материалы, где всегда находишь немало интересного.

О чем еще рассказал собеседник

О бабочках-вампирах — В Юго-Восточной Азии есть бабочки, которые могут сосать кровь, как комары. Насекомые способны напасть даже на людей, но это большая редкость. Всего в мире около 200 тысяч видов бабочек, а эта группа кровососов составляет менее сотой доли процента. О работе в музеях — Много времени провожу в различных музеях, изучая уже собранные материалы. То, что люди видят на витринах, — это лишь 1% от всей коллекции. В фондах можно найти уже вымершие виды или редких насекомых из труднодоступных территорий. Например, в Лондоне в Британском музее естественной истории стоят 100 ящиков с древоточцами, и нужно изучить и систематизировать этот материал. Я работал в разных музеях как в России, так и за рубежом: в Германии, Великобритании, Японии, Франции и других. Недавно посетил совершенно экзотический музей зоологической службы Индии в Калькутте. В следующем году надеюсь отправиться в Вашингтон, там огромная коллекция. О том , как изучены насекомые — В наше время бабочки уже хорошо исследованы в Западной Европе, в Японии, а в остальных странах — в меньшей степени. Бабочки России исследованы достаточно хорошо, я бы сказал, что на четверку. В СССР были отличные энтомологические школы в Ленинграде, Москве, Киеве, Минске, Владивостоке, Новосибирске, хороших специалистов много и сейчас.

Что происходило в экспедициях

Что известно о Романе Яковлеве

Роман Яковлев. Анна Зайкова , altapress.ru

Роман Яковлев родился 30 ноября 1974 года в Барнауле.

Окончил АГМУ, затем защитил диссертацию на биологическом факультете АлтГУ. Профессор кафедры экологии, биохимии и биотехнологии.

Доктор биологических наук, член научного общества Societas Europeae Lepidopterologica, член редколлегии журналов Acta biologica universitatis Daugavpiliensis (Литва), член редколлегии «Алтайского зоологического журнала», член редколлегии Ukrainian Journal of Ecology (Украина), главный редактор Acta biologica sibirica (Россия).