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Жизнь

«ЭпиВакКороной» в Алтайском крае привили уже почти 500 человек

Первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона» в Алтайском крае получили, по данным на 15 апреля, 472 человека, сообщили в оперштабе.

Вакцина "ЭпиВакКорона".
Вакцина "ЭпиВакКорона".
rospotrebnadzor.ru

На прошлой неделе в регион поступило 5 670 комплектов «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским научным центром «Вектор».

Первые дозы препарата передали в Городские больницы № 3 Барнаула и № 4 Бийска.

«Для того, чтобы не было путаницы ни у пациентов, ни у медицинских работников в поликлинике организована вакцинация в двух разных кабинетах», — отметил главный врач горбольницы № 3 Александр Шпиготский.

В зависимости от дальнейших поставок «ЭпиВакКорону» распределят между районными больницами, чтобы вакцинировать население в удаленных населенных пунктах, сообщили в краевом минздраве. Вакцина менее прихотлива в хранении и транспортировке.

Также Алтайский край принял очередную поставку «Спутника V» — 31 500 комплектов.

По данным на утро 15 апреля в регионе прививается 138 773 (+ 5 203 за сутки) человека, в том числе: 60 128 человек получили первую прививку и 78 645 человек полностью привиты.

Ранее стало известно, что в России выдали патент на препарат для профилактики и лечения короновируса.

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