Ермолаев день. Народные приметы и обычаи на 8 августа

На Руси 8 августа, день памяти святого Ермолая, называли Ермолаевым или Марьевым днем. Это название происходило от поверья, что с 8 августа по травам идут особые осенние марева (росы, туманы), дающие им целебную силу. О народных приметах и обычаях в этот день — в материале altapress.ru.

На Ермолая собирали лекарственные растения. Важно было делать это только днем после утренней росы, потому что до этого они напитываются лечебной мощью.

Существовала примета, что тому, чье имя начинается на букву Е, в Ермолаев день обязательно должно повезти.

К этому дню обычно поспевали яблоки, но есть их не рекомендовалось вплоть до Яблочного Спаса, поэтому говорили: «Ермолай — яблоки собирай». Урожай можно было собирать и делать из него заготовки на зиму. Считалось, что самое первое снятое яблоко надо никому не показывать, не отдавать, а спрятать — это сохранит счастье в доме.

8 августа уже поспевал ранний картофель. Крестьяне выкапывали клубни и готовили оладьи, котлеты, винегрет и окрошку.

Что нельзя делать 8 августа

В Ермолаев день женщинам запрещается выполнять любую работу. Исключение составляют только огород и домашнее хозяйство.

8 августа нельзя никому давать свои рабочие инструменты, особенно плоскогубцы. Иначе лишитесь счастья и здоровья. При крайней необходимости положите орудие труда на землю и пусть его заберет тот, кто в нем нуждается.

На Ермолая запрещено ругаться. На Руси считали, что скверные слова привлекают неудачу и проблемы в семье. Тщательно следите за тем, что говорите.

8 августа под запретом рыбалка и охота. Наши предки верили, что боги гневаются, если человек пойдет убивать рыбу или дичь.

На Ермолая женщинам не советовали выходить в поле, а также заниматься рукодельем: верили, что девушки, нарушившие запрет, потеряют семейное счастье. А вот мужчинам не рекомендовалось откладывать на потом всякие мелкие домашние дела и починки, иначе потом такие мелкие проблемы будут одолевать весь год.

Народные приметы на 8 августа