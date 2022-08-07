Что можно и нельзя делать на Анну Летнюю. Народные приметы на 7 августа

На Руси день успения праведной Анны называли Анна Летняя, Холодница, Зимоуказательница. О народных приметах и обычаях на этот день — в материале altapress.ru.

Холод по утрам на Анну предвещал холодную зиму, так и говорили: «Анна зиму сряжает».

Если шел дождь, считалось, что это говорит о снежной зиме. Была и такая примета: какая погода до обеда — такая зима до декабря, а какая после обеда — такая после декабря.

Как правило в этот день начинали копать картофель, ходили за грибами, начинали собирать черемуху — верили, что кто в этот день соберет хороший урожай этой ягоды, того ждет удача. Также воздерживались от буйного веселья, старались не сквернословить и не ссориться, чтобы не навлечь серьезную беду.

Что можно делать 7 августа

На Анну летнюю принято было выкапывать новый урожай картошки. Устраивали и застолье — и тогда картошка была главным блюдом на столе — вареная, печеная, жареная, фаршированная, картофельные оладьи и котлеты. Кроме того, заготавливали в это время грибы и ягоды.

7 августа принято ходить за грибами — «улов» может оказаться богатым.

Хорошо играть свадьбы и крестить детей — такой брак будет счастливым, а младенец получит защиту на небесах.

Принято копать молодую картошку и подавать к столу. Чем больше блюд из картофеля приготовишь, тем богаче будет жить семья в этот год.

Хороший день для сбора ягод черемухи. Кто соберет хороший урожай этой ягоды, того ждет удача.

Что нельзя делать 7 августа

Запрещается в этот день лениться и праздно проводить время.

Не стоит злоупотреблять алкоголем и болтать попусту — такие разговоры не к добру.

Нельзя ругаться, особенно со старшими — год удачи не будет. Ссорящиеся 7 августа, могут накликать на себя серьезную беду.

Починку обуви и одежды лучше отложить на другой день — особенно, если кто-то из семьи собирается в дорогу.

Нельзя оставлять ребенка одного даже на непродолжительное время — злые духи могут сильно напугать его и навлечь болезнь.

Народные приметы на 7 августа