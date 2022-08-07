8 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Что можно и нельзя делать на Анну Летнюю. Народные приметы на 7 августа

На Руси день успения праведной Анны называли Анна Летняя, Холодница, Зимоуказательница. О народных приметах и обычаях на этот день — в материале altapress.ru.

Урожай.
Урожай.
freepik.com/gpointstudio

Холод по утрам на Анну предвещал холодную зиму, так и говорили: «Анна зиму сряжает».

Если шел дождь, считалось, что это говорит о снежной зиме. Была и такая примета: какая погода до обеда — такая зима до декабря, а какая после обеда — такая после декабря.

Как правило в этот день начинали копать картофель, ходили за грибами, начинали собирать черемуху — верили, что кто в этот день соберет хороший урожай этой ягоды, того ждет удача. Также воздерживались от буйного веселья, старались не сквернословить и не ссориться, чтобы не навлечь серьезную беду.

Что можно делать 7 августа

На Анну летнюю принято было выкапывать новый урожай картошки. Устраивали и застолье — и тогда картошка была главным блюдом на столе — вареная, печеная, жареная, фаршированная, картофельные оладьи и котлеты. Кроме того, заготавливали в это время грибы и ягоды.

7 августа принято ходить за грибами — «улов» может оказаться богатым.

Хорошо играть свадьбы и крестить детей — такой брак будет счастливым, а младенец получит защиту на небесах.

Принято копать молодую картошку и подавать к столу. Чем больше блюд из картофеля приготовишь, тем богаче будет жить семья в этот год.

Хороший день для сбора ягод черемухи. Кто соберет хороший урожай этой ягоды, того ждет удача.

Что нельзя делать 7 августа

Запрещается в этот день лениться и праздно проводить время.

Не стоит злоупотреблять алкоголем и болтать попусту — такие разговоры не к добру.

Нельзя ругаться, особенно со старшими — год удачи не будет. Ссорящиеся 7 августа, могут накликать на себя серьезную беду.

Починку обуви и одежды лучше отложить на другой день — особенно, если кто-то из семьи собирается в дорогу.

Нельзя оставлять ребенка одного даже на непродолжительное время — злые духи могут сильно напугать его и навлечь болезнь.

Народные приметы на 7 августа

  • Теплый и сухой день — к солнечной зиме.
  • На Анну Летнюю идет дождь с самого утра — зима будет снежной.
  • Какая погода до обеда, такой будет зима до конца декабря, какая после обеда — такая с января и дальше.
  • Аисты собираются в стаи — жди ранних заморозков.
  • Черемуха созрела — осень наступит рано.
  • Муравьи увеличивают муравейники — зима будет ранней и морозной.
  • Большой урожай желудей — к теплой зиме.
  • Иней на окнах — заморозки начнутся в октябре.
  • Утренняя роса в поле замерзла — зима будет очень суровой.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость