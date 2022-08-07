Что можно и нельзя делать на Анну Летнюю. Народные приметы на 7 августа

Холод по утрам на Анну предвещал холодную зиму, так и говорили: «Анна зиму сряжает».
Если шел дождь, считалось, что это говорит о снежной зиме. Была и такая примета: какая погода до обеда — такая зима до декабря, а какая после обеда — такая после декабря.
Как правило в этот день начинали копать картофель, ходили за грибами, начинали собирать черемуху — верили, что кто в этот день соберет хороший урожай этой ягоды, того ждет удача. Также воздерживались от буйного веселья, старались не сквернословить и не ссориться, чтобы не навлечь серьезную беду.
Что можно делать 7 августа
На Анну летнюю принято было выкапывать новый урожай картошки. Устраивали и застолье — и тогда картошка была главным блюдом на столе — вареная, печеная, жареная, фаршированная, картофельные оладьи и котлеты. Кроме того, заготавливали в это время грибы и ягоды.
7 августа принято ходить за грибами — «улов» может оказаться богатым.
Хорошо играть свадьбы и крестить детей — такой брак будет счастливым, а младенец получит защиту на небесах.
Принято копать молодую картошку и подавать к столу. Чем больше блюд из картофеля приготовишь, тем богаче будет жить семья в этот год.
Хороший день для сбора ягод черемухи. Кто соберет хороший урожай этой ягоды, того ждет удача.
Что нельзя делать 7 августа
Запрещается в этот день лениться и праздно проводить время.
Не стоит злоупотреблять алкоголем и болтать попусту — такие разговоры не к добру.
Нельзя ругаться, особенно со старшими — год удачи не будет. Ссорящиеся 7 августа, могут накликать на себя серьезную беду.
Починку обуви и одежды лучше отложить на другой день — особенно, если кто-то из семьи собирается в дорогу.
Нельзя оставлять ребенка одного даже на непродолжительное время — злые духи могут сильно напугать его и навлечь болезнь.
Народные приметы на 7 августа
- Теплый и сухой день — к солнечной зиме.
- На Анну Летнюю идет дождь с самого утра — зима будет снежной.
- Какая погода до обеда, такой будет зима до конца декабря, какая после обеда — такая с января и дальше.
- Аисты собираются в стаи — жди ранних заморозков.
- Черемуха созрела — осень наступит рано.
- Муравьи увеличивают муравейники — зима будет ранней и морозной.
- Большой урожай желудей — к теплой зиме.
- Иней на окнах — заморозки начнутся в октябре.
- Утренняя роса в поле замерзла — зима будет очень суровой.