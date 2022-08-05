Гадать на рыбьей чешуе, чтоб выросла зарплата: народные приметы на 5 августа

По народно-христианскому календарю 5 августа — Трофимов день. О народных приметах и обычаях в этот день — в материале altapress.ru.

В этот день предки гадали на рыбьей чешуе, произнося особый заговор. При этом ее завязывали в платок, и приговаривали помоги, мол, чешуя, помоги. Люди верили, что если все сделать правильно, то можно ожидать прибавки к зарплате или найти бесхозный кошелек с деньгами. В общем, получить большую прибыль.

Если приснился сон 5 августа, то он вещий, но сбудется только до обеда. Если до 12 часов не исполнился, значит, уже никогда не исполнится. Не нужно бояться злых снов, так как они обычно не сбываются. Спите спокойно — ваше будущее под контролем.

Народные приметы и поверья на 5 августа