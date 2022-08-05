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Жизнь

Гадать на рыбьей чешуе, чтоб выросла зарплата: народные приметы на 5 августа

По народно-христианскому календарю 5 августа — Трофимов день. О народных приметах и обычаях в этот день — в материале altapress.ru.

Девушка. Сон.
Девушка. Сон.
unsplash.com

В этот день предки гадали на рыбьей чешуе, произнося особый заговор. При этом ее завязывали в платок, и приговаривали помоги, мол, чешуя, помоги. Люди верили, что если все сделать правильно, то можно ожидать прибавки к зарплате или найти бесхозный кошелек с деньгами. В общем, получить большую прибыль.

Если приснился сон 5 августа, то он вещий, но сбудется только до обеда. Если до 12 часов не исполнился, значит, уже никогда не исполнится. Не нужно бояться злых снов, так как они обычно не сбываются. Спите спокойно — ваше будущее под контролем.

Народные приметы и поверья на 5 августа

  • В небе много перисто-слоистых облаков — к похолоданию, кратковременным дождям и грозам.
  • Вечером поздним туман по земле ползет — теплый день впереди ждет.
  • Звезды в небе ярко светят — дождь предрекают.
  • Голуби очень рано утром возвращаются в укрытие — ненастье близится.
  • Паук начал плетение паутины прямо во время дождя — значит, вот-вот выглянет солнце.
  • Если прошел град, то вскоре начнется еще и дождь, а потом и похолодание.
  • Рассвет быстро наступил — ветер вскоре подует.
  • В этот день, если отправлялись на рынок за штучными товарами, овощами, фруктами, то принято было покупать их по 13 штук. Считалось, что эта традиция приведет к богатству.
  • На Трофима парни в лес не ходили. Потому как в этот день там правят русалки, которые доводят до смерти тех, кто попался им на глаза
  • Считалось, что много спать в этот день, — значит все добро проспать.
  • Ягоду калину, особенно сырую, в этот день не ели, потому как можно накликать неудачи в любви на себя.
  • А вот малину есть — к долгой и верной любви.
  • Для привлечения парней в этот день девушки умывались калиновым соком.
  • Ветки калины в этот день не подрезали — к несчастью.
  • В Трофимов день в малиннике погибали все злые духи.
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