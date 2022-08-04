Хороший день, чтобы заняться своей красотой. Народные приметы на 4 августа

4 августа 2022 года Русская православная церковь чтит память Марии Магдалины, а в народе отмечают праздник — Мария Ягодница. О народных приметах и обычаях, а также о том, что принято и что нельзя делать в этот день читайте в материале altapress.ru.

Что нельзя делать 4 августа

В этот день не рекомендуется работать. Запрет не относится к обязательной работе. Не стоит в этот день перерабатывать, брать на себя лишние обязанности и подработку. В старину не полагалось на Марию Ягодницу отправляться в поле, заниматься садовыми и огородными делами. Нарушившего такое предписание может поразить молния. Также нельзя работать под дождём.

Женщинам можно заниматься своими женскими обязанностями по дому, однако нельзя перетруждаться, так как Мария Магдалина ещё и женская заступница.

В грозу нельзя оставлять открытыми окна и двери. Нечистая сила, которая старается спрятаться от разящей молнии, может в дом проникнуть, начнёт бесчинствовать, или же молния, следуя за нечистью, попадёт в дом.

Нельзя заниматься уничтожением грызунов — мышей и крыс. Не ставят на них капканы, ловушки, мышеловки, не раскладывают отраву. Домовой и Дворовой могут обидеться, в доме начнут происходить неприятности.

Нельзя ругаться, сквернословить, чертыхаться, проявлять злобу, агрессию — за такое поведение человек поплатится длительной чёрной полосой в жизни.

Что можно делать 4 августа

Наши предки назвали этот день Марией Ягодницей потому что в этот день отправлялись в лес за ягодой. К этому времени поспевает черника, чёрная и красная смородина, а также другие ягоды. По этой же причине праздник называли Сладостницей. После сбора ягод, хозяйки принимались за приготовление заготовок на зиму — варенья, компоты и так далее.

Роса в это утро считается особенной. Если ей умыться, она подарит молодость, а коже — белизну. Ещё лучше, если в доме есть серебряная посуда. В такую посуду набирают росу и умывают ею лицо — для молодости и красоты. Помимо ритуалов с росой, проводили обряды и заговоры для красоты и здоровья.

Простым берёзовым веником или тем, что остался после Троицы, сметают паутину в доме, обметают окна. По поверьям, это выгонит из дома нечисть и всё плохое, святая Мария сможет осветить жилище очистительным светом, в доме наступит благополучие.

Солнечный свет в этот день считался особенным, священным, который называли «Марьиным светом». В доме нужно раздвинуть шторы, чтобы ничто не мешало проникнуть такому свету в дом, помыть стёкла или же распахнуть окна, если стоит тёплый солнечный день.

Это хороший день, чтобы заняться своей красотой. Данная примета касается по большей части женщин. Можно стричься, делать причёску, окрашивание волос, маникюр, педикюр, косметологические процедуры, использовать маски для лица, крема и так далее, покупать новую одежду, аксессуары, украшения.

Сон в ночь на 4 августа чаще является позитивным, говорит о хороших переменах в ближайшем будущем, может указать на ключевое событие, после которого та или иная сторона жизни человека переменится к лучшему.

Рождённые в этот день часто становятся лидерами, даже если сами этого не хотят. Люди концентрируются вокруг них, прислушиваются, действуют согласно их наставлениям или мнению, под их руководством работают более слаженно и продуктивно.

Народные приметы на 4 августа 2022 года