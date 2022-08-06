Работу стоит отложить: народные приметы на 6 августа

По народно-христианскому календарю 6 августа почитают память мучеников Бориса и Глеба. О народных приметах и обычаях в этот день — в материале altapress.ru.

Сегодня можно начать лечиться от женских болезней, если они слишком одолели и мешают радоваться супружеской жизни.

Если у вас воспаление, тогда необходимо делать настойки, которые потом использовать для тампонов на ночь в течение недели, а также для спринцевания. Делая настойку, важно проговаривать слова заклинания, чтобы вода дала здоровья и забрала все женские хвори. В воде нужно развести три вида растений, которые даст знахарка.

Приметы и поверья на 6 августа