Работу стоит отложить: народные приметы на 6 августа

Сегодня можно начать лечиться от женских болезней, если они слишком одолели и мешают радоваться супружеской жизни.
Если у вас воспаление, тогда необходимо делать настойки, которые потом использовать для тампонов на ночь в течение недели, а также для спринцевания. Делая настойку, важно проговаривать слова заклинания, чтобы вода дала здоровья и забрала все женские хвори. В воде нужно развести три вида растений, которые даст знахарка.
Приметы и поверья на 6 августа
- Кукушки держатся близко от земли — ожидается дожди.
- Пух с осины облетел — подосиновик созрел.
- Мухи зажужжали ранним утром — ждут теплый день.
- Стихли мухи — пойдет дождь.
- Голуби не улетают далеко от голубятни — ожидают ненастную погоду.
- Роса не испарилась до обеда — жди грозовую погоду.
- Чайки в море ныряют — перед осадками.
- Пауки начинают «чинить» паутину, плести новую, когда ожидается теплая погожая погода.
- Угли кажутся горячее обычного — ожидается сильный ветер.
- Птицы спешат перелететь к берегу, когда чуют усиление потоков ветра.
- Если в колосьях клейкие и липкие зерна — они еще не дозрели, и стоит подождать с уборкой урожая, чтобы дать им дозреть.
- Если с утра прошел дождь, то в течение дня его уже не будет.
- Ветер с юга несет ненастье.
- Цыплята не отходят от наседки — близятся длительные дожди.
- В этот день рождаются настоящие оптимисты, любящие людей.
- Если в этот день полнолуние, то заготовку древесины для строительства откладывали. Потому как дом, построенный из такого материала, будет провоцировать своих хозяев на частые ссоры и скандалы.
- Работу в этот день старались отложить.
- Калина приносила любовные страдания, а малина — счастье в любовных делах.
- Часто наблюдалось, что в этот день птицы в лесу затихали, как будто о чем-то задумались.
- Даже солому, которая осталось от сенокоса в стройку дома не пускали, так как такой дом долго не простоит.
- В этот день в поле не работали, потому что сборка урожая могла навлечь пожары. В день Святого Бориса за хлеб не берися.