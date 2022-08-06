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Жизнь

Работу стоит отложить: народные приметы на 6 августа

По народно-христианскому календарю 6 августа почитают память мучеников Бориса и Глеба. О народных приметах и обычаях в этот день — в материале altapress.ru.

Гриб, лес.
Гриб, лес.
СС0

Сегодня можно начать лечиться от женских болезней, если они слишком одолели и мешают радоваться супружеской жизни.

Если у вас воспаление, тогда необходимо делать настойки, которые потом использовать для тампонов на ночь в течение недели, а также для спринцевания. Делая настойку, важно проговаривать слова заклинания, чтобы вода дала здоровья и забрала все женские хвори. В воде нужно развести три вида растений, которые даст знахарка.

Приметы и поверья на 6 августа

  • Кукушки держатся близко от земли — ожидается дожди.
  • Пух с осины облетел — подосиновик созрел.
  • Мухи зажужжали ранним утром — ждут теплый день.
  • Стихли мухи — пойдет дождь.
  • Голуби не улетают далеко от голубятни — ожидают ненастную погоду.
  • Роса не испарилась до обеда — жди грозовую погоду.
  • Чайки в море ныряют — перед осадками.
  • Пауки начинают «чинить» паутину, плести новую, когда ожидается теплая погожая погода.
  • Угли кажутся горячее обычного — ожидается сильный ветер.
  • Птицы спешат перелететь к берегу, когда чуют усиление потоков ветра.
  • Если в колосьях клейкие и липкие зерна — они еще не дозрели, и стоит подождать с уборкой урожая, чтобы дать им дозреть.
  • Если с утра прошел дождь, то в течение дня его уже не будет.
  • Ветер с юга несет ненастье.
  • Цыплята не отходят от наседки — близятся длительные дожди.
  • В этот день рождаются настоящие оптимисты, любящие людей.
  • Если в этот день полнолуние, то заготовку древесины для строительства откладывали. Потому как дом, построенный из такого материала, будет провоцировать своих хозяев на частые ссоры и скандалы.
  • Работу в этот день старались отложить.
  • Калина приносила любовные страдания, а малина — счастье в любовных делах.
  • Часто наблюдалось, что в этот день птицы в лесу затихали, как будто о чем-то задумались.
  • Даже солому, которая осталось от сенокоса в стройку дома не пускали, так как такой дом долго не простоит.
  • В этот день в поле не работали, потому что сборка урожая могла навлечь пожары. В день Святого Бориса за хлеб не берися.
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