Эрнст спустя пять лет признал ошибку в сюжете со сбитым малазийским боингом

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст в интервью The New Yorker рассказал, что была допущена ошибка при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель. Об этом пишет РБК .

«Когда я спросил Эрнста, почему его канал показал нечто настолько легко опровергаемое, он ответил, что это простая ошибка: «Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не нарочно», — рассказывает автор статьи в зарубежном издании.

Сюжет вышел на Первом канале 14 ноября 2014 года в программе «Однако» Михаила Леонтьева. Ведущий заявил, что на снимке, который был «предположительно сделан иностранным спутником-шпионом», виден истребитель МиГ-29, который мог сбить лайнер.

Утверждалось, что на снимке «отчетливо виден пуск ракеты из-под левого крыла истребителя». Тогда вероятность того, что «фото со спутника» было подделано, на телеканале опровергли.