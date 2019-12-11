Эрнст спустя пять лет признал ошибку в сюжете со сбитым малазийским боингом

«Когда я спросил Эрнста, почему его канал показал нечто настолько легко опровергаемое, он ответил, что это простая ошибка: «Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не нарочно», — рассказывает автор статьи в зарубежном издании.
Сюжет вышел на Первом канале 14 ноября 2014 года в программе «Однако» Михаила Леонтьева. Ведущий заявил, что на снимке, который был «предположительно сделан иностранным спутником-шпионом», виден истребитель МиГ-29, который мог сбить лайнер.
Утверждалось, что на снимке «отчетливо виден пуск ракеты из-под левого крыла истребителя». Тогда вероятность того, что «фото со спутника» было подделано, на телеканале опровергли.
Справка
Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донбассом в июле 2014 года, погибли 298 человек. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили с неподконтрольной территории.
Эксперты также выяснили, что самолет сбили ракетным комплексом «Бук», который доставили из России. Минобороны РФ в 2018 году подтвердило, что лайнер сбила ракета от «Бука», однако, по данным ведомства, ракета принадлежала украинским военным.