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Жизнь

Эрнст спустя пять лет признал ошибку в сюжете со сбитым малазийским боингом

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст в интервью The New Yorker рассказал, что была допущена ошибка при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель. Об этом пишет РБК.

Владимир Путин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Владимир Путин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
kremlin.ru

«Когда я спросил Эрнста, почему его канал показал нечто настолько легко опровергаемое, он ответил, что это простая ошибка: «Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не нарочно», — рассказывает автор статьи в зарубежном издании.

Сюжет вышел на Первом канале 14 ноября 2014 года в программе «Однако» Михаила Леонтьева. Ведущий заявил, что на снимке, который был «предположительно сделан иностранным спутником-шпионом», виден истребитель МиГ-29, который мог сбить лайнер.

Утверждалось, что на снимке «отчетливо виден пуск ракеты из-под левого крыла истребителя». Тогда вероятность того, что «фото со спутника» было подделано, на телеканале опровергли.

Справка

Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донбассом в июле 2014 года, погибли 298 человек. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили с неподконтрольной территории.

Эксперты также выяснили, что самолет сбили ракетным комплексом «Бук», который доставили из России. Минобороны РФ в 2018 году подтвердило, что лайнер сбила ракета от «Бука», однако, по данным ведомства, ракета принадлежала украинским военным.

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