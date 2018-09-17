Российское Минобороны рассекретило номер ракеты, сбившей «Боинг» над Донбассом

Министерство обороны России раскрыло информацию под грифом «совершенно секретно» о сбитом в 2014 году над территорией Донецкой области малазийском Boeing MH17. По словам представителя ведомства, это новые доказательства в деле об авиакатастрофе, пишет Газета.ru.

Как рассказали в Минобороны, специалистам удалось установить бортовой номер ракеты, сбившей лайнер. По данным ведомства, ракету произвели в 1986 году на Долгопрудненском предприятии, где до сих пор хранится о ней информация:

Также вам будут представлены факты, которые наглядно доказывают несостоятельность обвинений в том, что к этой трагедии была причастна самоходная огневая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук», которая якобы принадлежала российской 53-й зенитно-ракетной бригаде.

В министерстве отметили, что ракету с таким номером в 1986 году передали в войсковую часть 20152, то есть в 223 зенитную ракетную бригаду, расквартированную в Тернопольской области Украинской ССР. В настоящий момент войсковая часть также находится на территории Украины.

Миноброны заявляет, что точно определило бортовой номер ракеты благодаря установленным серийным номерам двигателя и сопла ракеты, пишет «Коммерсант».

Катастрофа «Боинга» в Донбассе

Напомним, что 17 июля 2014 года малазийский Boeing над Донбассом был сбит и упал на территории Донецкой области Украины, контролируемой повстанцами из самопровозглашенной Донецкой народной республики. Жертвами крушения МН17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, стали 298 человек. Нидерланды и Австралия обвинили Россию в катастрофе и пообещали привлечь ее к ответственности. Минобороны РФ неоднократно утверждало, что ни один российский «Бук» границу с Украиной не пересекал. В мае 2018 года Международная следственная группа сделала вывод, что зенитно-ракетный комплекс «Бук» якобы был поставлен из России.