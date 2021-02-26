Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

В Алтайском крае, по данным на 26 февраля, зарегистрировали 136 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 13 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, постоянное снижение числа новых зараженных в регионе наблюдается с 5 февраля (+181). До этого, с ноября 2020 года, в течение двух месяцев фиксировали ежедневно более 200 заболевших, а после показатель месяц колебался на уровне +200.

На 26 февраля всего в крае инфицированных — 43 262 (в том числе 2 943 ребенка до 17 лет включительно). Выздоровели — 38 669 пациентов, из них за прошедшие сутки — 138.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 469 человек.

«Кроме этого, 524 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 16 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 447 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус. CC0

«Развернуто 2716 коек, к кислороду имеют подключение 1888, с ИВЛ — 324. Резервных коек: 2716 — 1469 — 524 = 723», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 366, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 98.

За весь период скончались 2 305 человек: из них 13 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 11, по иной причине смерти — 2). Всего от коронавирусной инфекции скончались 1 482 человека (по иным причинам смерти — 823).

На новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 193 501 человек. На 26 февраля в регионе прививается 49 621 человек: 34 404 — получили первую прививку, 15 217 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее спикер АКЗС Александр Романенко призвал активнее прививать от коронавируса пожилых людей.