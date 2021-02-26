Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Напомним, постоянное снижение числа новых зараженных в регионе наблюдается с 5 февраля (+181). До этого, с ноября 2020 года, в течение двух месяцев фиксировали ежедневно более 200 заболевших, а после показатель месяц колебался на уровне +200.
На 26 февраля всего в крае инфицированных — 43 262 (в том числе 2 943 ребенка до 17 лет включительно). Выздоровели — 38 669 пациентов, из них за прошедшие сутки — 138.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 469 человек.
«Кроме этого, 524 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 16 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 447 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
«Развернуто 2716 коек, к кислороду имеют подключение 1888, с ИВЛ — 324. Резервных коек: 2716 — 1469 — 524 = 723», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 366, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 98.
За весь период скончались 2 305 человек: из них 13 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 11, по иной причине смерти — 2). Всего от коронавирусной инфекции скончались 1 482 человека (по иным причинам смерти — 823).
На новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 193 501 человек. На 26 февраля в регионе прививается 49 621 человек: 34 404 — получили первую прививку, 15 217 — получили две прививки (полностью вакцинированы).
Ранее спикер АКЗС Александр Романенко призвал активнее прививать от коронавируса пожилых людей.
Из новых 136 заболевших по данным на 26 февраля: Барнаул — 43, Бийск — 12, Благовещенский и Крутихинский районы — по 6, Славгород, Яровое, Родинский и Третьяковский районы — по 5, Кытмановский, Поспелехинский и Ребрихинский районы — по 4, Заринск, Рубцовск, Локтевский, Михайловский, Тогульский и Чарышский районы — по 3, Новоалтайск, Курьинский, Немецкий национальный, Первомайский, Петропавловский и Целинный районы — по 2, Бийский, Быстроистокский, Павловский, Рубцовский, Тальменский, Тюменцовский и Хабарский районы — по 1.