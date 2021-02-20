Спикер АКЗС призвал активнее прививать от коронавируса пожилых людей

Об этом он заявил в ходе еженедельного оперативного совещания в АКЗС, на котором выступил глава краевого минздрава Дмитрий Попов. Министр рассказал, что прирост смертности в Алтайском крае в 2020 году составил 16,3% в относительных цифрах и 15,4% в абсолютном количестве.

По словам Попова, 99% прироста умерших — это жители края в возрасте 60+. В разрезе заболеваемости прирост зафиксирован по болезням сердечно-сосудистой системы, ковиду, болезням органов дыхания и ряду других.

В этом контексте Александр Романенко подчеркнул: «Надо перенести основной объем вакцинации в Алтайском крае на возраст 60+, чтобы защитить эту категорию населения. Нужно продвигать эту идею среди пенсионеров, среди их детей, чтобы они повлияли на родителей. Сократить риски для самых уязвимых групп жителей — важнейшая задача».

Напомним, что сам Романенко уже поставил себе прививку от COVID-19.