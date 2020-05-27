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Коронавирус

+69. Еще два района дополнили географию распространения COVID-19 в Алтайском крае

В Алтайском крае 27 мая зарегистрировано 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе. Впервые инфицированных выявили в Шелаболихинском и Быстроистокском районах.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

Новые случаи

В Барнауле — 39 человек, Рубцовске — 7, Бийске — 5, Новоалтайске — 2, Ребрихинском районе — 2, Первомайском районе — 2. В Советском, Романовском, Егорьевском, Тюменцевском, Косихинском, Курьинском район, Шипуновском, Солонешенском, Шелаболихинском, Быстроистокском районах, а также в Алейске и Горняке — по одному новому случаю.

Общая статистика

На 27 мая общее число заболевших составляет 1554 человека, (172 ребенка до 17 лет включительно).

Состояние больных

Тяжелобольных — 32, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 9 пациентов. Выздоровело 693 человека.

Смертельные случаи

В оперштаб поступили данные по результатам патологоанатомических исследований шести смертельных случаев: подтверждены два факта смерти пациентов с коронавирусной инфекцией, по четырем установлены иные причины.

Таким образом, по состоянию на 27 мая умерло — 18 человек, 9 из них подтвержденных с COVID-19, 6 случаев — иная причина смерти, 3 случая — находятся на экспертизе.

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