Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 декабря -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Еще 13 мм осадков выпадет в Барнауле 24 декабря

По прогнозам алтайских синоптиков, 24 декабря снегопад продолжится, выпадет до 13 мм осадков. За прошедшие сутки в Барнауле выпало почти 6 мм.

Барнаул после снегопада.
Барнаул после снегопада.
Анна Зайкова.

Всего с начала декабря количество осадков составило 33,5 мм при среднемесячной норме декабря в 27 мм, рассказали в мэрии.

Высота снежного покрова с начала зимы достигла 29 см.

24 декабря на уборку дорог от снега отправили 107 единиц техники, из которых 32 «заняли» у сторонних организаций.

Автодорстрой призывает автомобилистов по возможности отказаться от личного автотранспорта, быть осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

Как уже писал altapress.ru, дорожная ситуация в Барнауле после мощного снегопада существенно осложнилась — утром 24 декабря городские улицы сковали длинные пробки.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость