Еще 13 мм осадков выпадет в Барнауле 24 декабря

Всего с начала декабря количество осадков составило 33,5 мм при среднемесячной норме декабря в 27 мм, рассказали в мэрии.
Высота снежного покрова с начала зимы достигла 29 см.
24 декабря на уборку дорог от снега отправили 107 единиц техники, из которых 32 «заняли» у сторонних организаций.
Автодорстрой призывает автомобилистов по возможности отказаться от личного автотранспорта, быть осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.
Как уже писал altapress.ru, дорожная ситуация в Барнауле после мощного снегопада существенно осложнилась — утром 24 декабря городские улицы сковали длинные пробки.