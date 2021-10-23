Еще один алтайский музей вошел в афишу «Пушкинской карты»

Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина в Сростках присоединился к программе «Пушкинская карта», сообщили в министерстве культуры Алтайского края.

Музей запустил онлайн продажу билетов на мероприятия, что является ключевым критерием для вступления в программу. Теперь все желающие от 14 до 22 лет смогут приобрести билет в музей по «Пушкинской карте».

Можно посетить основное здание музея и познакомиться с экспозицией «Василий Шукшин. Жизнь и творчество», которая призвана показать биографию и творческий путь художника.

Интерес у посетителей неизменно вызывает мемориальный класс, где учился Шукшин, в котором воссоздали обстановку 40-х — первой половины 50-х годов ХХ века.

В ближайшее время станут доступны к продаже по «Пушкинской карте» билеты и в другие здания музея — «Усадьба матери» и «Дом детства».

Всего в крае билеты в рамках программы предлагают 12 учреждений культуры на 170 событий. Это все краевые и муниципальные театры Барнаула, Бийска и Рубцовска, государственная филармония и концертный зал «Сибирь», рубцовский ДК «Тракторостроитель» и Барнаульский духовой оркестр.