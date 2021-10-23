23 октября 6°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Еще один алтайский музей вошел в афишу «Пушкинской карты»

Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина в Сростках присоединился к программе «Пушкинская карта», сообщили в министерстве культуры Алтайского края.

Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина.
Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина.
culture22.ru

Музей запустил онлайн продажу билетов на мероприятия, что является ключевым критерием для вступления в программу. Теперь все желающие от 14 до 22 лет смогут приобрести билет в музей по «Пушкинской карте».

Можно посетить основное здание музея и познакомиться с экспозицией «Василий Шукшин. Жизнь и творчество», которая призвана показать биографию и творческий путь художника.

Интерес у посетителей неизменно вызывает мемориальный класс, где учился Шукшин, в котором воссоздали обстановку 40-х — первой половины 50-х годов ХХ века.

В ближайшее время станут доступны к продаже по «Пушкинской карте» билеты и в другие здания музея — «Усадьба матери» и «Дом детства».

Всего в крае билеты в рамках программы предлагают 12 учреждений культуры на 170 событий. Это все краевые и муниципальные театры Барнаула, Бийска и Рубцовска, государственная филармония и концертный зал «Сибирь», рубцовский ДК «Тракторостроитель» и Барнаульский духовой оркестр.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость