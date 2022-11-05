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Жизнь

Еще одно затмение. Барнаульцам предлагают понаблюдать за Луной в телескоп

Барнаульцы смогут понаблюдать за Луной в телескоп 8 ноября.

Лунное затмение
Лунное затмение
СС0

«Астрономический клуб Барнаула» пишет, что горожане смогут наблюдать Лунное затмение и полнолуние. Просмотр организует планетарий.

Это «второе ожидаемое затмение за недавнее время», — говорится в сообщении.

Барнаульцев приглашают к планетарию с 18:30 до 20:00. В это время можно увидеть частичную теневую и полутеневые фазы, когда диск окрасится в разные оттенки красного.

При этом само лунное затмение будет видно с 18:15 до 19:50. Спутник Земли станет темно-красным.

Напомним, на прошлой неделе барнаульцы наблюдали солнечном затмение. Завораживающие кадры редкого явления — в нашем фоторепортаже.

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