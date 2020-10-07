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7 октября 3°C
Жизнь

Алтайские власти рассказали, когда в Санниково появится вымоленная у Медведева горячая вода

К концу 2020 года в трех пятиэтажных домах села Санниково Первомайского района должна появиться горячая вода. Об этом 7 октября в ходе пресс-конференций рассказал министр строительства и ЖХК края Иван Гилев, но с определенными оговорками.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Анна Зайкова.

По словам чиновника, в настоящий момент определен подрядчик, который будет прокладывать 800 метров новых сетей в Санниково.

Приступила ли компания к работе, Иван Гилев уточнить не смог, сказав лишь, что, возможно, ведутся подготовительные работы. Завершить их планируется к концу 2020 года.

«Если не подведет подрядчик», — отметил Гилев.

В котельной Санниково планируется установить новый газовый бойлер, который будет работать на подогрев горячей воды.

Вопрос работы жилищно-коммунального комплекса в селе «встал» неожиданно на колени в ноябре 2019 года, когда местная жительница упала перед премьер-министром Дмитрием Медведевым и слезно попросила вернуть жителям горячую воду.

Санниково.
Санниково.
Ирина Пергаева

«Благо» отключили у них тремя годами ранее.

«Построили газовую котельную в 2002 году, горячая вода была. Потом котельная вышла из строя, ей требуется модернизация стоимостью около 20 млн рублей, надо перекладывать циркуляционный трубопровод, чтобы решить вопрос подачи воды. 20 млн рублей в бюджете района нет, бюджет дотационный», — рассказывал тогда глава Первомайского района Александр Иванов.

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