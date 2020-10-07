Алтайские власти рассказали, когда в Санниково появится вымоленная у Медведева горячая вода

К концу 2020 года в трех пятиэтажных домах села Санниково Первомайского района должна появиться горячая вода. Об этом 7 октября в ходе пресс-конференций рассказал министр строительства и ЖХК края Иван Гилев, но с определенными оговорками.

По словам чиновника, в настоящий момент определен подрядчик, который будет прокладывать 800 метров новых сетей в Санниково.

Приступила ли компания к работе, Иван Гилев уточнить не смог, сказав лишь, что, возможно, ведутся подготовительные работы. Завершить их планируется к концу 2020 года.

«Если не подведет подрядчик», — отметил Гилев.

В котельной Санниково планируется установить новый газовый бойлер, который будет работать на подогрев горячей воды.

Вопрос работы жилищно-коммунального комплекса в селе «встал» неожиданно на колени в ноябре 2019 года, когда местная жительница упала перед премьер-министром Дмитрием Медведевым и слезно попросила вернуть жителям горячую воду.

Санниково. Ирина Пергаева

«Благо» отключили у них тремя годами ранее.