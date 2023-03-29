Если россияне не будут есть 8 лет, то смогут накопить на квартиру, посчитали в ЦБ

Александр Данилов заметил, что цены на жилье стали существенно выше, чем доходы населения.
Также возросла разница в цене между первичным и вторичным жильем. Глава департамента заметил, что цены на первичное жилье сильно подскочили. При этом нельзя с уверенностью сказать, что строить жилье стали более качественно.
«Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, все откладывать, сколько лет надо откладывать, чтобы купить квартиру? Если в конце 2019 года на „первичке“ это было шесть лет, то сейчас это восемь лет», — заявил Данилов.
Глава департамента подчеркнул, что спрос на льготную ипотеку исчерпал себя и необходима более «долгосрочная, стабильная история».
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