Если россияне не будут есть 8 лет, то смогут накопить на квартиру, посчитали в ЦБ

Россиянину со средней зарплатой нужно восемь лет откладывать на квартиру и при этом не есть и не пить. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов, сообщает ТАСС .

Александр Данилов заметил, что цены на жилье стали существенно выше, чем доходы населения.

Также возросла разница в цене между первичным и вторичным жильем. Глава департамента заметил, что цены на первичное жилье сильно подскочили. При этом нельзя с уверенностью сказать, что строить жилье стали более качественно.

«Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, все откладывать, сколько лет надо откладывать, чтобы купить квартиру? Если в конце 2019 года на „первичке“ это было шесть лет, то сейчас это восемь лет», — заявил Данилов.

Глава департамента подчеркнул, что спрос на льготную ипотеку исчерпал себя и необходима более «долгосрочная, стабильная история».

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