29 марта
﻿
Жизнь

Как россиянам получить дополнительные 36 тыс. рублей в год — разбор

Россияне смогут получить дополнительные 36 тыс. рублей в год от государства. Кто может рассчитывать на выплаты — в материале altapress.ru.

Налоги. Деньги. Прибыль.
Налоги. Деньги. Прибыль.
unsplash.com
1
Кто получит дополнительные выплаты?

Дополнительные выплаты получат участники новой программы долгосрочных сбережений граждан, сообщают «Ведомости». Каждый участник получит от государства до 36 тыс. рублей в год по принципу софинансирования.

2
Какой коэффициент софинансирования?

Источник «Ведомостей» сообщил, что повышенный коэффициент софинансирования предусмотрен для граждан со среднемесячным доходом до 80 тыс. рублей.

Размер накоплений для них увеличат в соотношении 1 к 1. То есть один рубль, отложенный участником, будет софинансироваться одним бюджетным рублем.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com
3
Какой коэффициент предусмотрен для россиян с высоким доходом?

Для такой категории населения Минфин увеличит размер накоплений в соотношении 1 к 2.

А для граждан с доходом свыше 150 тыс. рублей предусмотрено соотношение 1 к 4.

4
Где возьмут средства?

Минфин предложило взять средства для осуществления программы из Фонда национального благосостояния и резерва Социального фонда России по обязательному пенсионному страхованию.

Машинка, деньги, калькулятор.
Машинка, деньги, калькулятор.
Фото: Freepik.
5
Налоговый вычет

Также россияне могут рассчитывать на налоговый вычет в рамках программы. Он составит до 52 тыс. рублей ежегодно при уплате взносов в программу до 400 тыс. рублей.

У участников программы будет возможность досрочно забрать до 100% средств в особых жизненных ситуациях.

Накопления будут застрахованы по аналогии с системой гарантирования вкладов, но на большую сумму — 2,8 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость