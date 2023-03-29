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Налоговый вычет

Также россияне могут рассчитывать на налоговый вычет в рамках программы. Он составит до 52 тыс. рублей ежегодно при уплате взносов в программу до 400 тыс. рублей.

У участников программы будет возможность досрочно забрать до 100% средств в особых жизненных ситуациях.

Накопления будут застрахованы по аналогии с системой гарантирования вкладов, но на большую сумму — 2,8 млн рублей.