Дополнительные выплаты получат участники новой программы долгосрочных сбережений граждан, сообщают «Ведомости». Каждый участник получит от государства до 36 тыс. рублей в год по принципу софинансирования.
Источник «Ведомостей» сообщил, что повышенный коэффициент софинансирования предусмотрен для граждан со среднемесячным доходом до 80 тыс. рублей.
Размер накоплений для них увеличат в соотношении 1 к 1. То есть один рубль, отложенный участником, будет софинансироваться одним бюджетным рублем.
Для такой категории населения Минфин увеличит размер накоплений в соотношении 1 к 2.
А для граждан с доходом свыше 150 тыс. рублей предусмотрено соотношение 1 к 4.
Минфин предложило взять средства для осуществления программы из Фонда национального благосостояния и резерва Социального фонда России по обязательному пенсионному страхованию.
Также россияне могут рассчитывать на налоговый вычет в рамках программы. Он составит до 52 тыс. рублей ежегодно при уплате взносов в программу до 400 тыс. рублей.
У участников программы будет возможность досрочно забрать до 100% средств в особых жизненных ситуациях.
Накопления будут застрахованы по аналогии с системой гарантирования вкладов, но на большую сумму — 2,8 млн рублей.