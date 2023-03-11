11 марта
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Экономика

Упал до минимального значения с начала 90-х уровень бедности в РФ

Росстат отчитался о минимальном уровне бедности в России с начала 90-х.

Зарплата. Кошелек.
Зарплата. Кошелек.
CC0

В прошлом году 15,3 млн россиян — 10,5% населения — имели доходы ниже границы бедности, пишет РБК.

Это минимальное значение числа малоимущих граждан с начала 1990-х годов. Так, в 1995 году в стране насчитывали 24,8 млн россиян этой категории.

Сокращение бедности власти связали с ростом социальных выплат.

Граница

В среднем граница бедности в прошлом году составила примерно 13,5 тыс. рублей — люди, имеющие доходы ниже этого уровня, признаются в статистике бедными, указывает bfm.ru.

Цели

Согласно национальным целям развития России, к 2030 году уровень бедности в стране должен снизиться до 6,5% населения (снижение в два раза по сравнению с 2017 годом).

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что уровень бедности снизился, а доходы россиян увеличились.

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