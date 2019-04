«Это другая планета»: как барнаулец переехал в Австралию и основал там собственный бизнес

Краткое содержание

Как и когда решил переехать

— Я уехал из Барнаула в мае 2007 года, когда поступил на экономический факультет СГУПС в Новосибирске. Вскоре задумался об учебе за границей и понял, что хочу получить образование на английском языке. Круг подходящих стран был совсем невелик. К тому же я допускал, что если мне понравится на новом месте, то останусь там навсегда.

Никогда не рассматривал США. Мне не нравилась их иммиграционная система: непонятные и неясные законы. Великобритания была очень дорогой в плане обучения, а Новая Зеландия казалась очень маленькой и скучной. Оставались Канада и Австралия.

Австралия. СС0

Почему выбрал Австралию

— В 2010—2012 годах мне сутками искал хоть полезную информацию об Австралии. Мозаика постепенно складывалась: тихая спокойная страна с прекрасным климатом, расположенная далеко от всех и никогда не замеченная в международных конфликтах, а английский язык там — официальный. Я понимал, что Австралия — именно то место, где нужно учиться бизнесу, чтобы потом применять эти знания в России.

Помню, как сначала подумал, что Австралия — другая планета. Все здесь было по-другому; автомобили ездили по другой стороне, солнце на небе тоже было на другой стороне. Огромные деревья и пальмы, необычные люди, как будто приехавшие со всего мира…

Австралия. Вид на Сидней. Jamie Davies. www.instagram.com/jamm_d , СС0

О жизни в Сиднее

— Я сразу решил жить в Сиднее, потому что это самый большой город и он открывает массу возможностей. По статистике, более 50% всех иммигрантов в Австралии выбирают Сидней. Кстати, в Австралии очень мало русскоязычных людей.

Первое время снимал комнату у русскоязычных студентов. Через несколько месяцев переехал в арендованную трехкомнатную квартиру. Она находилась в 10 минутах езды от центра города на метро, в доме был собственный бассейн, тренажерный зал и место для пикников.

Жизнь в Сиднее — это, наверное, как жизнь в Сочи: тут есть и горы, и море. Именно этим мне город и нравится. Он в четыре раза больше Москвы, хотя здесь живет всего около 5 млн человек. Сидней сложно назвать мегаполисом. Все дело в особой планировке: есть центр города, а вокруг него бесконечные малоэтажные пригороды.

Сейчас понимаю, что для семейной и спокойной жизни я бы выбрал другой город, который мало кто знает, — Аделаиду. Он чем-то похож на Барнаул и немного на Краснодар: небольшой, компактный, с прекрасным климатом и виноградниками вокруг города, церквями и парками, международным аэропортом.

Австралия. Сидней. Holger Link. СС0

Как учился и работал в Австралии

— В Австралии я получил экономическое образование в King’s Own Institute и юридическое в Victoria University. Это помогло не только стать гражданином этой страны, но и основать собственный бизнес, к которому я шел около пяти лет.

Во времена студенчества я работал спасателем в городском бассейне, быстро дорос до менеджера смены, где мне приходилось управлять целым центром, решать проблемы, разговаривать с посетителями, заботиться о клиентском сервисе и его стандартах. Эта работа помогла мне встретить интересных людей, улучшить английский язык до совершенства и накопить первоначальный капитал, чтобы начать собственный бизнес.

Сегодня я — зарегистрированный миграционный агент, у меня есть государственная лицензия. Мы помогаем людям иммигрировать в Австралию или учиться в одном из государственных университетов этой страны. В фирме есть направления, связанные с образования в других странах. Также мы сотрудничаем с сотней школ в разных государствах, которые обучают английскому языку.

Александр Ядаринкин. vk.com/yadarinkin

О климате на материке

— Австралия — уникальное место. Здесь с одной стороны, на севере, выращивают бананы, с другой, в горах, снега может быть больше, чем в Альпах. Площадь страны равна площади США, но климатические условия разные.

Мы находимся в другом полушарии, и тут все наоборот. На юге холодно, на севере тепло.

Австралия. simonraephotography.com СС0

Например, климат на юге Австралии, в Тасмании, очень походит на британский — с дождями и пасмурным небом. Климат северной Австралии (в регионах штата Квинсленд) схож с климатом штата Флорида.

В Сиднее, где я живу, климат очень мягкий и теплый. Но тут бывает очень холодно в зимние месяцы: температура падает до +10 и дует сильный ветер с Антарктики несколько месяцев. Учитывая влажность и то, что город расположен рядом с океаном, +10 градусов в Австралии ощущается как -5 в Барнауле (при отсутствии центрального отопления в домах).

Природа и редкие животные

— Природа в Австралии уникальна тем, что страна расположена далеко от других континентов планеты, поэтому тут сохранились животные и растения, которых нигде не найти. В дикой природе я видел кенгуру, вомбатов, коал. Если вы хотите сделать потрясающие фото с кенгуру в дикой природе, возьмите с собой связку с бананами, тогда лучшие снимки гарантированы.

Австралия. Коала. Vita Vilcina. www.vivivi.co.uk. СС0

Есть стереотип, что здесь много опасных животных. В реальности же жизнь в любом городе Австралии не отличается от российской. Шансы встретить что-то опасное крайне малы. В России же есть медведи или клещи, но люди до сих пор там живут.

Австралия buymeacoffee.com/bubo. СС0

Особенности путешествий по Австралии и встреча с кенгуру

— Чтобы посмотреть всю Австралию, нужно иметь несколько лет в запасе. Часто пенсионеры покупают дома на колесах и годами катаются по всей стране. Я путешествовал на автомобиле до Большого Барьерного рифа, забирался на самую высокую гору Австралии, был в Тасмании, Мельбурне и других местах.

В путешествиях можно почувствовать себя первооткрывателем. В стране очень много диких, интересных и таинственных мест. С другой стороны, часто можно найти цивилизацию рядом с вами: даже в самых маленьких поселках есть большой торговый центр. Также неподалеку — банки, пабы, рестораны, автосалоны и даже поля для гольфа. Никогда не понимал, как австралийцам такое удается. Путешествуя в разные места Австралии, можно оказаться и в пустыне, и в тропическом лесу, и в горах, и на берегу океана.

Австралия www.instagram.com/carlesrgm. СС0

Помню, как летом мы с друзьями остановились в палаточном лагере в горах недалеко от Голд-Коста. Была глубокая ночь, мне не спалось, и вдруг услышал странные звуки. Через несколько минут кто-то пробежал и задел нашу палатку. Я вышел наружу, взял фонарик и стал светить вокруг. Неожиданно метрах в 20 от меня, в гуще деревьев засветились глаза нескольких кенгуру. Я смотрел на них, а они на меня. Настоящие кенгуру!

Какие места нужно посмотреть на материке

— Я бы рекомендовал всем прилететь в Сидней и сделать фото на фоне Опера-хаус — это символ Австралии. Посетить Голубые горы, которые находятся недалеко от Сиднея. Обязательно побывать на Великой океанской дороге в Мельбурне и увидеть скалы Двенадцати Апостолов. Побывать в центре Австралии, горе Улуру, и познакомиться с культурой австралийских аборигенов, а также совершить путешествие на автомобиле от Аделаиды до Перта.

Австралия. Опера-Хаус. СС0 Австралия. Опера-Хаус. Srikant Sahoo. СС0 Австралия. Голубые Горы. СС0 Австралия. Великая океанская дорога. СС0 Австралия. Скалы Двенадцати Апостолов. @codypboard СС0 Австралия. Скалы Двенадцати Апостолов. СС0 Австралия. Скала Улуру. СС0

Как живут обычные австралийцы

— Здесь все просыпаются и встают очень рано: в четыре или пять утра. Это воспринимается нормально. За пару часов до работы можно успеть многое: пообщаться с родными и близкими, сходить на пробежку, в тренажерный зал или просто почитать.

Австралийцы также рано приходят с работы, обычно в четыре-пять часов вечера. Страна окружена морем, поэтому тут есть тысячи пляжей, на которых каждый день покоряют волны или просто отдыхают. Многие ходят с друзьями в паб, культура которого здесь очень развита и идет корнями из Англии. Паб — место встреч и общения.

Австралийцы — приветливые и добрые люди. Мне нравится их простота, которая проявляется во всех сферах жизни. Например, жители не долго думают, как одеваться. Они покупают футболку и шорты за 2 доллара и ходят в них целый год. Здесь всем плевать, откуда вы, какой у вас автомобиль и сколько вы зарабатываете. Больше ценятся личные качества.

Для меня быть австралийцем — значит мыслить масштабно и никогда не бояться того, что ты делаешь. В стране говорят: everyone has a fair go. Это значит дать кому-то разумный шанс, относиться к людям справедливо.

Про деньги

— Это очень дорогая страна. Курс австралийского доллара — около 50 рублей. Аренда трехкомнатной квартиры стоит 2 800 долларов в месяц. Это 140 тыс. рублей! Сотовая связь — 40 долларов в неделю, проезд на общественном транспорте — 40−50 долларов (также за 7 дней). На продукты обычно тратится 200−400 долларов в неделю. Средняя недельная зарплата в Сиднее составляет около 1500 австралийских долларов.

Что едят местные жители и какие праздники отмечают

— Австралия — очень молодая страна, поэтому тут нет как таковой особой кухни. Самое настоящее австралийское блюдо, которое любят пробовать на всех пикниках, — обжаренная на барбекю сосиска, которая подается на кусочке хлеба вместе с обжаренным луком. Соус выбирают по вкусу.

Самые любимые праздники — Рождество и Пасха: о них всегда говорят и постоянно ждут. Еще одним важным праздником считается австралийский День победы, который отмечают 25 апреля. Австралия участвовала в Первой и Второй мировых войнах. К этому празднику относятся с большим трепетом, вспоминая о доблести и подвигах солдат.

Австралия. Скалы Двенадцати Апостолов. instagram.com/daniel.sessler , СС0

Чем австралийцы похожи на сибиряков

— Они похожи на сибиряков простотой общения и отношением к жизни. Весь мир находится далеко, и они не стараются быть частью этого мира, соперничать с другими мировыми столицами.

С другой стороны, сегодня они должны перестраиваться, так как конкуренция идет к ним навстречу: каждый год приезжает около 200 тысяч иммигрантов — и это только по постоянным визам. Поэтому, мне кажется, австралийцы стали более закрытыми людьми.

