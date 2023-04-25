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KFC исчезнет совсем?

Нет. Есть небольшая часть ресторанов — около 20%, которая отказалась от перехода к Rostic’s и пожелала остаться в бренде KFC. По словам Татьяны Шаманской, их продолжат поддерживать на должном уровне в соответствии со всеми стандартами.

Однако предпринимателям больше нельзя будет открывать новые рестораны под брендом KFC по условиям франшизы. Соответственно, новых ресторанов хрустящей курочки не появится.