25 апреля
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Жизнь

Это конец? Что станет с ресторанами KFC, которые заменит Rostic’s

Любители вкусной жареной курочки обеспокоены — что станет с их любимыми ресторанами KFC после того, как их заменит Rostic’s? Неужели придется прощаться с острыми крыльями и хрустящими стрипсами? На эти и другие вопросы отвечает Altapress.ru.

Ресторан KFC.
Ресторан KFC.
архив компании KFC
1
Где уже открылся ресторан Rostic’s?

Первый ресторан Rostic’s открылся 25 апреля в Москве на Тверской-Ямской улице на месте бывшего флагманского ресторана KFC.

2
Что изменится в ресторанах KFC?

Рестораны практически не изменятся, кроме самого названия, уверяет генеральный директор компании «Юнирест» Татьяна Шаманская в интервью ТАСС.

Интерьер и корпоративные цвета ресторанов останутся прежними. Цены на продукцию будут такие же, как в действующих франчайзинговых заведениях.

«Переход в новый бренд для франчайзи будет плавным, мы хотим сделать его волнами, по городам, чтобы у потребителя не возникло путаницы», отметила Шаманская.

Ресторан KFC.
Ресторан KFC.
архив компании KFC
3
Как поменяется меню?

Основной ассортимент меню не изменится. Посетителям будут предложены десерты, кофе, картошка, вкусная курица, острые крылья.

Только две позиции поменяют названия. «Боксмастер» станет «Ростмастером», а «Твистер» — «Шефроллом»

«Сейчас наша главная задача — сохранить привычный нашим гостям высокий уровень сервиса и вкус блюд», — уверяет Шаманская.

4
Когда рестораны Rostic’s откроются в регионах?

Точное время открытия ресторанов Rostic’s в регионах неизвестно.

В планах компании открыть 40 ресторанов в Москве и 15−25 заведений в Ханты-Мансийском автономном округе к майским праздникам.

В течение мая около 26 Rostic’s появится в Московской области.

Ресторан KFC.
Ресторан KFC.
архив компании KFC
5
KFC исчезнет совсем?

Нет. Есть небольшая часть ресторанов — около 20%, которая отказалась от перехода к Rostic’s и пожелала остаться в бренде KFC. По словам Татьяны Шаманской, их продолжат поддерживать на должном уровне в соответствии со всеми стандартами.

Однако предпринимателям больше нельзя будет открывать новые рестораны под брендом KFC по условиям франшизы. Соответственно, новых ресторанов хрустящей курочки не появится.

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