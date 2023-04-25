Первый ресторан Rostic’s открылся 25 апреля в Москве на Тверской-Ямской улице на месте бывшего флагманского ресторана KFC.
Рестораны практически не изменятся, кроме самого названия, уверяет генеральный директор компании «Юнирест» Татьяна Шаманская в интервью ТАСС.
Интерьер и корпоративные цвета ресторанов останутся прежними. Цены на продукцию будут такие же, как в действующих франчайзинговых заведениях.
«Переход в новый бренд для франчайзи будет плавным, мы хотим сделать его волнами, по городам, чтобы у потребителя не возникло путаницы», отметила Шаманская.
Основной ассортимент меню не изменится. Посетителям будут предложены десерты, кофе, картошка, вкусная курица, острые крылья.
Только две позиции поменяют названия. «Боксмастер» станет «Ростмастером», а «Твистер» — «Шефроллом»
«Сейчас наша главная задача — сохранить привычный нашим гостям высокий уровень сервиса и вкус блюд», — уверяет Шаманская.
Точное время открытия ресторанов Rostic’s в регионах неизвестно.
В планах компании открыть 40 ресторанов в Москве и 15−25 заведений в Ханты-Мансийском автономном округе к майским праздникам.
В течение мая около 26 Rostic’s появится в Московской области.
Нет. Есть небольшая часть ресторанов — около 20%, которая отказалась от перехода к Rostic’s и пожелала остаться в бренде KFC. По словам Татьяны Шаманской, их продолжат поддерживать на должном уровне в соответствии со всеми стандартами.
Однако предпринимателям больше нельзя будет открывать новые рестораны под брендом KFC по условиям франшизы. Соответственно, новых ресторанов хрустящей курочки не появится.