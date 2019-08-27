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Жизнь

Это кузина. Алтайский депутат объяснил выступление C.C.Catch на его празднике

Депутат АКЗС Владимир Попов рассказал, почему пригласил звезду 1980-х C.C.Catch. Оказывается, она его родственница. Попов уверяет, что не шутит, сообщает «Говорит Москва».

Владимир Попов (в центре).
Владимир Попов (в центре).
Анна Зайкова.

Владимир Попов заявил, что C.C.Catch его двоюродная сестра.

«Никаких шуток, это действительно так», — сказал депутат изданию Daily Storm. Напомним, она пела на юбилее его супруги Марины. Причем совершенно бесплатно, уверяет народный избранник.

Ранее в июне на 60-летии самого депутат выступал Иван Ургант. Тот депутату приходится давним знакомым, сказал Попов.

Кто такой Владимир Попов?

Владимир Попов — коммерческий директор «Диво Алтая», производящей подсолнечное масло. В АКЗС он представляет КПРФ, входит в комитет по аграрной политике и природопользованию. Из партии его исключили в 2018 году.

В 2005 году Владимир Попов недолго был вице-губернатором в команде Михаила Евдокимова, с 2008 по 2010 год был главой Павловского района.

За 2018 год он задекларировал 902 104 рублей. Супруга отчиталась о 628 434 рублей. В ее собственности также указаны Bentley Continental, Toyota Tundra и ГАЗ 21. Сам депутат, судя по декларации, из транспортных средств владеет лишь снегоходом.

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