Это кузина. Алтайский депутат объяснил выступление C.C.Catch на его празднике

Депутат АКЗС Владимир Попов рассказал, почему пригласил звезду 1980-х C.C.Catch. Оказывается, она его родственница. Попов уверяет, что не шутит, сообщает «Говорит Москва».

Владимир Попов заявил, что C.C.Catch его двоюродная сестра.

«Никаких шуток, это действительно так», — сказал депутат изданию Daily Storm. Напомним, она пела на юбилее его супруги Марины. Причем совершенно бесплатно, уверяет народный избранник.

Ранее в июне на 60-летии самого депутат выступал Иван Ургант. Тот депутату приходится давним знакомым, сказал Попов.

Кто такой Владимир Попов?

Владимир Попов — коммерческий директор «Диво Алтая», производящей подсолнечное масло. В АКЗС он представляет КПРФ, входит в комитет по аграрной политике и природопользованию. Из партии его исключили в 2018 году.

В 2005 году Владимир Попов недолго был вице-губернатором в команде Михаила Евдокимова, с 2008 по 2010 год был главой Павловского района.

За 2018 год он задекларировал 902 104 рублей. Супруга отчиталась о 628 434 рублей. В ее собственности также указаны Bentley Continental, Toyota Tundra и ГАЗ 21. Сам депутат, судя по декларации, из транспортных средств владеет лишь снегоходом.