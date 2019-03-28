Это вам не Алтай. Ульяновскую врача-педиатра не будут увольнять за пикантные снимки в нижнем белье

Анастасия Орлова, врач-педиатр из Ивановской области, прославилась после публикации снимков в белье в инстаграме фотохудожницы Елены Щеголевой. На Анастасию обрушились с критикой за фото, некоторые мамы, водившие детей к доктору Орловой, оскорбились увиденным. Однако руководство Кинешемской детской поликлиники, где работает педиатр, заявило, что претензий к Орловой не имеет и увольнять ее не будет, пишет Sm-news.ru.

В поликлинике Орлову характеризуют как грамотного специалиста, которая еще и дежурит в стационаре.

Елена Смирнова,

заведующая поликлиникой:

Увольнять ее за случившееся мы не собираемся, тем более, что эти фото в сеть выложила не она, она другой человек, а она за это теперь вынуждена расплачиваться. Я считаю, что это неправильно.

Вот что сказала сама Анастасия:

В какой-то момент перестала себя стеснятся, у меня всегда были какие-то комплексы. Но в определенный момент они ушли, ну и решила сделать себя немного раскрепощенную фотосессию. В этих фотографиях нет абсолютного никакого эротического подтекста. Я не собираюсь ничего удалять. Все хотят, чтобы все были одинаковыми. А когда ты начинаешь выделяться, все начинают тебя гнобить.

Фотохудожница Елена Щеголева, столкнувшись вначале с непониманием публики, решила поблагодарить тех, кто ее работу оценил :

В свете последних событий, хочется поблагодарить всех за поддержку. Конечно я не ожидала, что сделанная мной фотосессия найдёт такой отклик, очень приятно, что на фоне огромного количества обнажённой натуры, Вы оценили именно сдержанность и эстетичную красоту модели. Жизнь идёт своим чередом, я занимаюсь своим делом, Анастасия своим.

Напомним, что накануне в Алтайском крае с работы уволилась учитель русского языка Татьяна Кувшинникова. Кому-то из родителей ее учеников не понравилось фото Кувшинниковой в купальнике. Женщина занимается моржеванием и выложила снимок на фоне льда в поддержку Универсиады. По этой причине у нее начались трения в коллективе, а ее сына, учившегося в этой же 13-й школе, якобы затравили.

Теперь бывшая учительница разработает и будет преподавать алтайским педагогам правила поведения в социальных сетях. Об этом сообщил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.