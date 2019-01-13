Евгения Плющенко госпитализировали в нейрохирургическое отделение

По данным источника, Евгений Плющенко обратился к врачам, пожаловавшись на сильные боли в спине, и 10 января был госпитализирован в нейрохирургическое отделение. Других подробностей пока не сообщается.
Спортсмен не раз сталкивался с проблемами со спиной и переносил операции. В феврале 2014 года Евгений Плющенко должен был участвовать в индивидуальном турнире в одиночном катании на Олимпийских играх, однако снялся с соревнований за минуту до начала выступления из-за травмы спины. В тот же день он объявил о завершении спортивной карьеры.
«Раньше я рвался на лед, хотел доказать, что в мужском фигурном катании можно кататься долго. У меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде — сложно. Я уже наелся», — рассказывал Евгений Плющенко.