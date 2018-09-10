Еврейский новый год-2018: традиции и обычаи праздника Рош Ха-Шана

Еврейский новый год в 2018 году празднуют с вечера 9 сентября до вечера 11 сентября. Рош Ха-Шана переводится как «голова года»: это один из самых почитаемых еврейских праздников, сообщает ejwiki.org .

Традиции еврейского нового года

Рош Ха-Шана празднуют в первый и второй дни месяца «тишрей» по еврейскому календарю.

Праздник первого дня месяца тишрей раньше называли днем «священного собрания»: в это время было положено не работать.

Первый день месяца тишрей — это религиозный новый год.

В дни еврейского нового года верующий отдает самому себе и Богу духовный отчет за свои поступки и помышления за ушедший год, и решает, как исправить свои недостатки.

С Рош Ха-Шана начинаются десять дней молитв и раскаяния, называемые «Дни Трепета».

Синагога СС0

Обычаи Рош Ха-Шана: законы праздника

В первый вечер еврейского нового года принято приветствовать друг друга пожеланием быть вписанным в Книгу Жизни.

На стол во время праздничной трапезы принято подавать халу с медом, яблоко с медом, финики, полный зернышек гранат, рыбью или баранью голову. Каждое из блюд имеет символический смысл. Например, хала с медом символизирует желание, чтобы наступающий год был приятным и сладким, как мед.

Днем в Рош Ха-Шана принято учить Тору или читать Псалмы, а не бездельничать и не спать.

Еще одна характерная черта празднования — трубление во время синагогальной службы в шофар (бараний рог).