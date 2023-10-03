3 октября
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Жизнь

Европейская обувь начинает возвращаться в Россию

В Обувном союзе сообщили о скором возвращении в Россию европейских брендов обуви, среди них немецкий Ara Group, итальянский Igi and Co.

Обувь.
Обувь.
freepik.com/Freepik

Бренды среднего ценового сегмента и категории "премиум" уже можно найти на прилавках российских магазинов.

В феврале и августе 2023 года крупные европейские поставщики уже перевезли свои партии в Россию.

По данным Обувного союза, из 100 ушедших вернулись лишь 15. Среди них есть итальянские бренды Imac, Igi and Co, испанские Picolinos, Wonders, Hispanitos и другие. Их уже можно найти на полках Rendez-Vous и на площадках ведущих маркетплейсов.

Ранее мы рассказывали о модели, которая заблудилась на подиуме в необычном костюме.

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