Европейская обувь начинает возвращаться в Россию

Бренды среднего ценового сегмента и категории "премиум" уже можно найти на прилавках российских магазинов.
В феврале и августе 2023 года крупные европейские поставщики уже перевезли свои партии в Россию.
По данным Обувного союза, из 100 ушедших вернулись лишь 15. Среди них есть итальянские бренды Imac, Igi and Co, испанские Picolinos, Wonders, Hispanitos и другие. Их уже можно найти на полках Rendez-Vous и на площадках ведущих маркетплейсов.
Ранее мы рассказывали о модели, которая заблудилась на подиуме в необычном костюме.