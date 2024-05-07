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Жизнь

Евсеев день. Нельзя опаздывать и распускать слухи

7 мая православная церковь отмечает день памяти святого Евсевия Никомидийского, известного как великомученик. В народе этот праздник называют Евсеевым днем. Считается, что с этого дня приходит похолодание, а также это время для борьбы со скукой. В 2024 году этот праздник будет отмечаться во вторник.

Свечи. Молитва.
Свечи. Молитва.
СС0

Какие существуют традиции в Евсеев день

В народе 7 мая считается днем, когда человека одолевает «маета» — состояние, когда ничего не хочется делать. Чтобы побороть лень, нужно приложить усилия и обратиться к молитве.

К этому дню старались закончить сеять овес, невзирая на погоду и другие обстоятельства. В пищу употребляли блюда из овса.

В 2024 году 7 мая также отмечается народный праздник Купальница — первый вторник после Пасхи. В этот день женщинам рекомендуется посетить церковь и умыться святой водой, чтобы очиститься от грехов. Некоторые верующие обливаются святой водой полностью. Мужчинам в этот день лучше остаться дома, чтобы присматривать за детьми и хозяйством.

Лень, отдых.
Лень, отдых.
pixabay.com

Что нельзя делать в Евсеев день

Первый вторник после Пасхи должен пройти радостно и беззаботно. Поэтому 7 мая не стоит предаваться грусти, унынию или тоске, а также пребывать в плохом настроении.

По народным поверьям, в этот день не рекомендуется заниматься шитьем и вязанием, а также покупать или дарить изделия из шерсти и льна.

В Евсеев день не стоит опаздывать, особенно на церковную службу. Не рекомендуется задерживаться на пороге.

Под строгим запретом сплетни и распространение злых слухов, иначе они могут обернуться против вас с тройной силой.

Разговор по телефону.
Разговор по телефону.
Pixabay.com

Какие существуют приметы в Евсеев день

Если 7 мая в небе увидите птиц — это к удаче в делах, а если появились комары — будет хороший урожай.

Если облака плывут низко — это предвещает грозу. А теплый день может быть обманчивым и на самом деле предвещать заморозки. Часто считается, что после Евсеева дня становится холоднее.

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