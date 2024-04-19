Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. Что можно и нельзя делать 19 апреля

Традиции на Евтихия Тихого да Ерему Пролетного
Считается, что с этого дня начинают цвести яблони. Садоводы приступали к работам — подпирали ветки яблони, чтобы не сломались, красили стволы от вредителей. Похоже, что в этом году традиции сбыться не суждено.
Девушки выходили в яблоневый сад и искали первые цветы. Та, которая первой увидела яблоневый цвет, выйдет замуж по любви.
Матери незамужних дочерей выходили к яблоне и вытряхивали под ней вещи из приданого молодой девушки. Яблоню при этом просили о работящем зяте. Хорошим знаком считалось, если в этот момент с яблони упадет ветка.
Монетку закапывали под яблоней и поливали колодезной водой. Считалось, что после этого ритуала в дом придет прибыль.
Традиционное блюдо в этот день — пироги с яблочной или гороховой начинкой.
Что нельзя делать 19 апреля
- Нельзя обижать березы, яблони и яблоки, плохо с ними обращаться. Эти деревья нельзя рубить, ломать, гнуть ветки, ругаться рядом с ними, мусорить. Нельзя также кидать яблоки. Это все может привести к серьезным неурядицам и проблемам.
- Нельзя срывать цветы, если яблоня зацвела - к сложностям в любви. Но если цветок сам упал к ногам - к скорому свиданию, большой любви, изменениям в семейной жизни к лучшему.
- Женщинам, ожидающим ребенка, не стоит ходить с распущенными волосами — к долгим родам.
- Нельзя пересчитывать деньги и запасы — могут очень быстро закончиться.
- Нельзя носить одежду черного, синего и зеленого цветов — к потере удачи. А вот коричневый цвет может привлечь к человеку достаток, хорошую прибыль.
Народные приметы на Евтихия Тихого да Ерему Пролетного
- Днем тепло, а к ночи холодает — погода будет теплой долгое время.
- Сильный дождь — грибное лето.
- Теплый дождь — сулит богатый урожай.
- Из березы течёт много сока — лето окажется дождливым.
- Ласточки еще не прилетели — холод еще долго простоит.
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