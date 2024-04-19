Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. Что можно и нельзя делать 19 апреля

19 апреля — народный праздник Евтихий Тихий да Ерема Пролетный и церковный день преподобного Евтихия, патриарха Константинопольского.

Традиции на Евтихия Тихого да Ерему Пролетного

Считается, что с этого дня начинают цвести яблони. Садоводы приступали к работам — подпирали ветки яблони, чтобы не сломались, красили стволы от вредителей. Похоже, что в этом году традиции сбыться не суждено.

Девушки выходили в яблоневый сад и искали первые цветы. Та, которая первой увидела яблоневый цвет, выйдет замуж по любви.

Матери незамужних дочерей выходили к яблоне и вытряхивали под ней вещи из приданого молодой девушки. Яблоню при этом просили о работящем зяте. Хорошим знаком считалось, если в этот момент с яблони упадет ветка.

Монетку закапывали под яблоней и поливали колодезной водой. Считалось, что после этого ритуала в дом придет прибыль.

Традиционное блюдо в этот день — пироги с яблочной или гороховой начинкой.

Яблоня, цветение. СС0

Что нельзя делать 19 апреля

Нельзя обижать березы, яблони и яблоки, плохо с ними обращаться. Эти деревья нельзя рубить, ломать, гнуть ветки, ругаться рядом с ними, мусорить. Нельзя также кидать яблоки. Это все может привести к серьезным неурядицам и проблемам.

Нельзя срывать цветы, если яблоня зацвела - к сложностям в любви. Но если цветок сам упал к ногам - к скорому свиданию, большой любви, изменениям в семейной жизни к лучшему.

Женщинам, ожидающим ребенка, не стоит ходить с распущенными волосами — к долгим родам.

Нельзя пересчитывать деньги и запасы — могут очень быстро закончиться.

Нельзя носить одежду черного, синего и зеленого цветов — к потере удачи. А вот коричневый цвет может привлечь к человеку достаток, хорошую прибыль.

Яблоня, цветение. СС0

Народные приметы на Евтихия Тихого да Ерему Пролетного

Днем тепло, а к ночи холодает — погода будет теплой долгое время.

Сильный дождь — грибное лето.

Теплый дождь — сулит богатый урожай.

Из березы течёт много сока — лето окажется дождливым.

Ласточки еще не прилетели — холод еще долго простоит.

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