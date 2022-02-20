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Жизнь

«Ежедневный котик». Сибиряк за 500 рублей в месяц готов каждый день присылать забавные картинки

Житель Кемеровской области опубликовал на Avito объявление с предложением оформить подписку на ежедневную рассылку смешных фотографий и изображений кошек.

Кот слушает Rammstein.
Кот слушает Rammstein.
кадр из видео.

Кемеровчанин отметил, что всего за 500 рублей каждый может получать ежедневную рассылку котиков и не только.

Автор объявления отметил, что люди сейчас очень много работают и у них не остается времени на поиск милых фотографий.

«Именно поэтому я предлагаю услугу „Ежедневный котик“. Я буду ежедневно — утром и вечером — в строго оговоренное и удобное для вас время присылать вам картинки с котиками», — говорится в тексте.

Предприимчивый сибиряк утверждает, что у него очень большая и разнообразная библиотека картинок с котами.

«Так же есть библиотека хомячков, крыс и попугайчиков, но они поменьше. Библиотеки часто пополняются и расширяются», — уточнил сибиряк.

Фотографии обещают присылать на практически любой мессенджер или в соцсеть.

«Цена — 500 рублей в месяц. Вам приятно, мне полезно», — добавил автор объявления.

Ранее в Красноярске по объявлению искали человека, согласного за 50 тыс. рублей распугивать ворон и отбирать у птиц мячики для гольфа.

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